Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Ali Koç’un başkanlığı boyunca çalışma hedefiyle göreve getirdiği Hollandalı teknik direktör Phillip Cocu, Fenerbahçe kariyerinde “tamam ya da devam” maçı olarak görülen Beşiktaş derbisi öncesi oyuncularına güven aşıladı. Hem Avrupa’da hem de ligde beklentilerin çok altında kaldıklarını vurgulayan Cocu, “Şimdi ayağa kalkma zamanı” derken, “Bu maçta her şey çok farklı olacak. Üst düzey konsantrasyonla, en iyi performansımızı sergileyerek kazanacağız. Bununla ilgili bir endişem yok. Ben bu takıma inanıyorum” ifadesinde bulundu. Beşiktaş’ı yenerek ayağa kalkacaklarını öne süren Hollandalı, “Yeni takım olmanın sıkıntılarını yaşıyoruz. Zor bir dönem. Moralimiz bozuk. Ama derbilerin havası her zaman farklı olur. Kendi sahamızda, seyircimizin önünde farkımızı ortaya koyacağız. Bu maçı kazanmaya mecburuz” diye konuştu.



Kozumuz Kadıköy

Beşiktaş’ın oturmuş bir kadroya sahip olduğunu dile getiren Phillip Cocu, “Avrupa’da da kazanarak moral buldular. Ancak üzerlerinde 2005’ten beri galip gelemedikleri bir sahaya çıkacak olmanın baskısı var. Bu kozu en iyi şekilde değerlendireceğiz” dedi. Koşu mesafesini ve temposunu artırmak zorunda olduklarını vurgulayan Hollandalı, “Daha çok isteyenin, daha çok mücadele edenin kazanacağı bir maç olacak. Her şeyi onlardan daha iyi yaparak istediğimizi alacağız. Bu potansiyele sahibiz” derken, özellikle orta sahada rakibi alan bırakmamaları gerektiğinin altını çizdi. Savunmaya, “Pas hatası istemiyorum” talimatı veren Cocu, “Rakibin ataklarında herkes topun gerisinde olacak ve yoğun pres yapacağız. Onlara oyun kurma fırsatı veremeyiz” ikazında bulundu.

DERBİ İÇİN ZAFER SÖZÜ ALDI

Başkan Ali Koç, Zagreb dönüşü soluğu Samandıra’da aldı. Başkan vekili Semih Özsoy’la birlikte tesislere giden Ali Koç, hem futbolcularla hem de teknik heyetle görüştü. Damien Comolli’nin de hazır bulunduğu toplantıda, hem futbolcular hem de Cocu, Koç’a Beşiktaş’ı yenerek camiadan özür dileyeceklerine dair söz verdi.

TAZMİNATI 1,9 MİLYON EURO

Beşiktaş derbisinde alınacak bir mağlubiyet hâlinde gönderilmesine kesin gözüyle bakılan Phillip Cocu’nun tazminatı, 1 yıllık maaş bedeli olan 1,9 milyon avro.