Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Turnava kentinde süren organizasyonda ilk turda Rus Alik Shebzukhov'u yenen Arif Özen, 2. turda ABD'li Leo John Dephez'i mağlup etti. Çeyrek finalde Gürcü Demur Megenieshvili'yi 11-0 sayı tuşuyla yenerek yarı finale yükselen milli sporcu, bu turda İranlı Sayedfazıl Hashemijoubari'ye 4-3 üstünlük kurarak adını finale yazdırdı.

Arif Özen, finalde Hintli Dupiak Punia ile karşı karşıya gelecek.

DİĞER KARŞILAŞMALAR

Şampiyonada Feyzullah Aktürk, 97 kilo bronz madalya mücadelesinde Gürcü Zuriko Urtashvili'ye 9-3 yenildi.

Günün diğer müsabakalarında 125 kiloda Oktay Güngör, Rus Soslan Khinchaov'a yenilmesine rağmen rakibinin finale yükselmesiyle repesajda mücadele hakkı elde etti.

74 kiloda Azerbaycanlı Abubakr Abubakarov'a mağlup olan İsa Demir, Abubakarov'un finale çıkmasıyla repesaj mücadelesine çıkma şansı yakaldı.

Şampiyonada 92 kiloda mücadele eden Erhan Yaylacı da İranlı Azizi'ye yenildi. Milli sporcu, Azizi'nin finale yükselmesinin ardından repesaj mücadelesine çıkacak.

Milli güreşçilerden Ertuğrul Kahveci ise şampiyonadan elendi.