Slovakya'nın Trnava kentinde düzenlenen Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 86 kiloda Arif Özen, Rus rakibi Alik Shebzukhov'u çekişmeli geçen maçta (6-5) yendi ve 2. tura yükseldi. Bu turda ABD'li Leo John Dephez'i (6-1), çeyrek finalde de Gürcü Demur Megenieshvili'yi (11-0) sayı tuşuyla mağlup eden Özen, adını yarı finale yazdırdı. Güçlü rakibi İranlı Sayedfazıl Hashemijoubari'yi zorlu bir mücadele sonunda (4-3) yenerek finale yükselen mili sporcu, Hintli Dupiak Punia ile altın madalya için güreşti. Dünya Yıldızlar Şampiyonu rakibini (2-1) yenen Arif Özen altın madalya kazandı. Serbest stil 92 kiloda Erhan Yaylacı ise, Rus Khok Khuhov’u 7-3 mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu.
Arif Özen, Dünya şampiyonu oldu
23.09.2018 - 21:31 | Son Güncelleme: 23.09.2018 - 21:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 86 kiloda Arif Özen, altın madalya kazandı.
Etiketler : Dünya Gençler Güreş Şampiyonası,Arif Özen,
581646 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/581646.aspx
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Kasımpaşa
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Konyaspor
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Beşiktaş
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10
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Malatyaspor
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2
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Ankaragücü
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1
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Göztepe
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Kayserispor
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Trabzonspor
6
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Antalyaspor
5
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1
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12
Fenerbahçe
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0
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5
6
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6
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Alanyaspor
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2
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Bursaspor
6
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5
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Sivasspor
5
1
2
2
5
9
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5
16
Çaykur Rizespor
6
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Akhisar Bld.Spor
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18
Erzurum BB
6
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Akhisarspor - Galatasaray
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S.
Takım
O.
G.
B.
M.
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Gençlerbirliği
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6
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2
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2
Boluspor
6
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3
Adana Demirspor
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8
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Gaziantep BB
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Denizlispor
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Altay
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Giresunspor
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Afjet Afyonspor
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Hatayspor
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Osmanlıspor
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Ümraniye
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İstanbulspor
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Altınordu
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Balıkesirspor
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Eskişehirspor
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-8
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Elazığspor
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Adanaspor
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Karabükspor
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