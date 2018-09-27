Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Kadıköy’deki derbide Fenerbahçe karşısında öne geçtiği maçta galibiyeti kaçırarak 1 puanla yetinen Beşiktaş’ta Başkan Fikret Orman içini döktü. Karşılaşmanın dostça geçmesinden dolayı memnuniyetini dile getiren Başkan Orman, yine de kazanmaları gerektiğini söyledi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’yi makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileğinde bulunan siyah-beyazlıların başkanı, derbi ile ilgili yaptığı değerlendirmede, “14 yıl sonra galip gelmek isterdim. Beraberliğe üzüldüm ama futbol sonuçta skor oyunu. Futbolcuların ve teknik adamların sahada yaptıklarını kabul etmek zorundayız. Biz başkan olarak her zaman olduğu gibi sadece maçı seyrediyoruz. Medeni bir şekilde maç yaptık, beraberlikle bitti. Elbette kazanmayı isterdik. İkinci yarıda bizim stadımızda oynayacağız. Yine de dostane bir maç olduğu için mutluyum” diye konuştu.

Aman dikkat!

Öte yandan Fikret Orman takımının moral motivasyonunu yüksek tutmak için çalışmalarda bulunacak. Şampiyonluk yolundaki rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe’nin ligdeki istikrarsız gidişatının değerlendirilmesi gerektiğini düşünen başkan, Şenol Güneş’le özel bir görüşme yapacak. Rakiplerin sık sık başarısız sonuçlar aldığı dönemde çıkışa geçmek için kolları sıvayan Fikret Orman, geçen sezon olduğu gibi ligin ilk yarısında fazla puan kaybı yaşanmasını istemiyor. Siyah-beyazlılar, Süper Lig’de geçtiğimiz sezonun ilk yarısında 17 puan kaybetmiş ve şampiyonluk yolunda büyük yara almıştı. Ligin ikinci yarısında daha iyi bir performans göstermesine rağmen puan kayıplarını telafi edemeyen Beşiktaş, önceki iki sezondaki şampiyonluğun ardından Süper Ligi 4. sırada bitirmişti.

Dışarıda hovarda

Beşiktaş, dış sahadaki düşüşüne engel olamıyor. Şenol Güneş yönetimindeki ilk 2 sezonda 34 deplasman karşılaşmasında 21 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 yenilgiyle 32 puan kaybeden Kartal, sonraki 2 sezonda 20 dış saha maçında 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 yenilgi gördü 29 puan yitirdi.

İDMAN ÖNCESİ KUTLAMA

Beşiktaş’ın Portekizli yıldız oyuncusu Ricardo Quaresma 35 yaşına girdi. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde dünkü idman öncesinde yeni yaşı kutlanan Portekizli futbolcu için pasta kesildi. Öte yandan yıldız oyuncunun bir dönem forma giydiği Barcelona Kulübü de Q7’nin yeni yaşını tebrik etti.