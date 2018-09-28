Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Şampiyonlar Ligi fikstüründen dolayı, ilk yarı boyunca üst üste 5 iç saha karşılaşmasını cuma günü oynayacak olan Galatasaray, bunların ilkine BB Erzurumspor maçıyla başlayacak. Geçtiğimiz hafta Akhisar’a yenilerek büyük yara alan sarı-kırmızılılar hem bu mağlubiyeti telafi etmek hem de evinde Fatih Terim ile yakaladığı galibiyet serisini sürdürmek hedefinde. Tecrübeli teknik adam sarı-kırmızılı takımla 300. maçına BB Erzurumspor maçıyla çıkacak. Terim, Galatasaray’ın başında 299 maçta 196 galibiyet, 65 beraberlik, 38 yenilgi gördü. Galatasaray’da dördüncü dönemini geçiren Terim, son gelişinde iç sahada puan kaybı hiç yaşamadı. Sarı-kırmızılılar Terim’le çıktığı 12 maçta 36 puan topladı. Galatasaray’ın iç sahadaki yenilmezlik serisi ise 22 maç.



Eren Derdiyok 11’e

Ligin yeni ekibi BB Erzurumspor’un alt sıralardan kurtulma çabasında tehlikeli bir takım olduğunu söyleyen Fatih Hoca, talebelerine geçtiğimiz haftaki Akhisar maçını hatırlattı. Hiçbir rakibi hafife alamayacaklarını vurgulayan Terim, Erzurum, Porto ve Antalyaspor maçlarından galibiyet beklediğini söylerken, oyuncularına millî araya yenilgisiz girme hedefini gösterdi. Fatih Terim, Akhisar deplasmanında yedek bıraktığı golcü oyuncusu Eren Derdiyok’a bu kez ilk 11’de görev verecek. 3-0 sona eren Akhisar karşılaşmasında Onyekuru’nun forvet bölgesinde beklenen performansı sergileyememesi üzerine, Terim bu bölgede değişikliğe gidecek. Tecrübeli teknik adam bu defa forvette Onyekuru’yu değil Eren’i oynatacak.

Belhanda’nın cezası bitiyor

Ligin 4. haftasında Trabzonspor maçında kırmızı kart gören Galatasaray’ın Faslı futbolcusu Younes Belhanda, 3 maç müsabakalardan men cezası almıştı. Belhanda, Kasımpaşa, Akhisar karşılaşmalarında bu cezasını çekmişti. Yıldız futbolcu, BB Erzurumspor maçından sonra takımdaki yerini alabilecek.



Ligin en golcüsü G. Saray

∂ Ligde geride kalan 6 haftada G.Saray attığı 14 golle zirvede yer alıyor. Sarı-kırmızılılar bu 14 golün 11’ini iç sahada oynadığı maçlarda kaydetti. Aslan’da golleri Eren (3), Rodrigues (2), Emre (2), Serdar (2), Onyekuru (2), Fernando (1) ve Sinan (1) attı. 1 gol ise A.Gücü maçında Kone’nin ters vuruşundan geldi.

Terim’le 17 kupa sevinci

∂ Fatih Terim, Galatasaray ile 3. dalyasını yapacak. Türk futbolunun Avrupa kupalarındaki en önemli başarısı olan UEFA Kupası şampiyonluğunu 2000 yılında elde eden Terim, bugüne kadar 7 lig, 2 Türkiye Kupası, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 2 TFF Süper Kupa ve 3 TSYD Kupası şampiyonluğu kazandı.