Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Arjantin Milli Takımı'nın 11 Ekim'de Irak ve 16 Ekim'de Brezilya ile oynacağı maçların kadrosu belli oldu. Messi'nin yer almadığı aday kadroda şu isimler bulunuyor:

Kaleciler: Sergio Romero, Rulli, Armani

Savunma: Otamendi, Funes Mori, German Pezzella, Kannemann, Juan Foyth, Tagliafico, Alan Franco, Fabricio Bustos, Saravia

Orta Saha: Ascacibar, Leandro Paredes, Lo Celso, Franco Vazquez, Rodrigo de Paul, Roberto Pereyra, Salvio, Cervi, Battaglia, Acuna, Meza, Exequiel Palacios

Forvet: Pavon, Gonzalo Martinez, Dybala, Icardi, Lautaro Martinez, Correa, Giovanni Simeone