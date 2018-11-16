Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Uzun süredir golcü sıkıntısı çeken Beşiktaş'ta bir süredir gündemde olan Burak Yılmaz'ın transferinden vazgeçildi. Son zamanlarda yaşanan gelişmeler sebebiyle yıldız oyuncunun gündemden düştüğü öğrenildi. Bir süredir yönetimin aleyhinde protestolarda bulunan taraftarların, Sivasspor maçında daha yüksek sesle Fikret Orman ve ekibine tepki göstermesinin de payı büyük. Yönetim, Burak Yılmaz'ı istemeyen taraftarı kızdırmamak ve daha fazla tepki almamak için golcü oyuncunun transferinden vazgeçti. Bir başka önemli etken ise yıldız oyuncunun yüksek yıllık ücreti. Trabzonspor'dan yılda 3,5 milyon avro kazanan golcü futbolcunun maliyeti, hâlihazırda ekonomik kriz yaşayan, Tolgay Arslan'ı kadro dışı bırakan, Babel'le de anlaşamayan yönetimi zora soktu. Başakşehir'in de Burak Yılmaz için 3,5 milyon avroyu vermeye hazır olması golcü ismin Beşiktaş için indirime gitmesini de engellemiş oldu.



Cenk ve Mario hazır

Yöneticilerden şu anda Burak Yılmaz'ı isteyen kimsenin olmadığı, hatta sık sık golcü oyuncu hakkında olumlu açıklamalar yapan Fikret Orman'ın dahi bu transferden vazgeçtiği öğrenildi. Özellikle Bursaspor maçında Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden biri olan Ünal Karaman'a ve taraftarlara yaptığı hareketler de Burak Yılmaz'ın Beşiktaş'ın gündeminden iyice düşmesine sebep oldu. Bu zamana kadar Burak'ın transferi için istekli olan teknik direktör Şenol Güneş bile artık bu hevesini kaybetmiş durumda. Beşiktaş'ın ocak ayında yapılacak golcü transferi için eski yıldızları Cenk Tosun ve Mario Gomez'le bir süredir temasta olduğu biliniyor. İki oyuncu da siyah-beyazlı formayı giymek için istekli. Ancak Beşiktaş'ın içinde bulunduğu malî durum, yapılacak golcü transferinin önünde ciddi bir engel olarak duruyor.

Kuvvet depoladılar

Millî aranın ardından deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacak Beşiktaş'ta futbolcular dün salonda çalıştı. Antrenmana millî takımlarda olan; Adem Ljajic, Atiba Hutchinson, Cyle Larin, Domogoj Vida, Pepe, Ryan Babel, Gary Medel, Enzo Roco, Oğuzhan Özyakup ve Güven Yalçın katılmadı.

Paşa heyecanı

Beşiktaş'tan Premier Lig ekibi Everton'a transfer olan Cenk Tosun'un yuvaya dönüş hazırlığında. Bu yönde İngiliz basınında çıkan haberler artmaya başladı. Son olarak Liverpool Echo gazetesinin Everton muhabiri Adam Jones, Cenk Tosun'un takımdaki geleceğiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Golcü oyuncunun geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde kendini kanıtlamış bir isim olduğunun altını çizen Everton muhabiri "Diğer oyuncular Cenk Tosun'a yardımcı olursa Türk golcü takımın vazgeçilmezi olur ama eski kulübü Beşiktaş'ın ona olan ilgisi yeni gelişmeler yaşatabilir" dedi.

Larin'e talip var

Geçen sezon 1,5 milyon avroya transfer edilen ancak beklentileri karşılayamadığı için satış listesinde olan Cyle Larin'e Hollanda'dan talip çıktı. Vitesse Kulübü'nün, 21 yaşındaki oyuncuyu yarım sezonluğuna kiralamak istediği, yönetimin de bu teklife sıcak baktığı öğrenildi.