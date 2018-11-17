Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Son yılların en kötü dönemini yaşayan Beşiktaş’ta ekonomik sıkıntılar kulübün üzerinde kara bulut olmaya devam ediyor. Tolgay Arslan’ın alacakları için kulübü FIFA’ya şikayet etmesi, Babel’in de yeni sözleşme teklifini beğenmeyip ücretine zam yapılmasını istemesinden sonra isyan edenlerin arasına Pepe de eklendi. Siyah-beyazlıların dünyaca ünlü stoperi, alacakları sebebiyle TFF’ye başvurdu. Portekizli yıldıza 3 aydır ödeme yapılmadığı ortaya çıktı. Pepe ile yöneticilerin bir görüşme yaptığı, ödemenin kısa süre içinde gerçekleşeceğinin garantisinin verilmesine rağmen tecrübeli futbolcunun ikna olmadığı öğrenildi. Yıldız oyuncunun avukatı Burçin Barlas ise yaptığı açıklamada, “Pepe alacakları için bana talimat verdi, başvuru yaptık. Alacakların tamamının alınıp alınmadığı hakkında bir şey söyleyemem. Sözleşmesi olan ve kulübe hizmet veren birinin ödeme zamanının üzerinden uzun süre geçerse hukuk yoluna başvurulur. Bu çok basit bir durum” dedi.



Kriz büyüyebilir

Bugün yapılacak Divan Kurulu öncesi camianın gündemine bomba gibi düşen bu gelişmenin ardından Başkan Fikret Orman’ın yapacağı açıklama merakla bekleniyor. Yönetimde ciddi bir panik havası yaşanırken, Tolgay ve Babel’in ardından Pepe’nin de kriz çıkarmasıyla alacaklı isyanının çığ gibi büyümesinden endişeleniyor. Takımdaki diğer oyuncuların da TFF’ye başvurmasından çekinen yöneticilerin, acil kaynak arayışlarına başladığı da gelen bilgiler arasında. Yaşanan gelişmelerden dolayı Teknik Direktör Şenol Güneş de son derece rahatsız. Her fırsatta taksitlerinin ödenmesinin önemini vurgulayan tecrübeli çalıştırıcının, futbolcuların uzun süredir paralarını alamamasından dolayı çok kızgın olduğu öğrenildi.

Rakip İstanbulspor

Millî arada çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, bugün TFF 1. Lig takımlarından İstanbulspor ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanacak karşılaşma saat 15.00'te başlayacak.

A.Gücü mesaisi

Ligin 13. haftasında MKE Ankaragücü ile karşılaşacak olan Beşiktaş bu maçın hazırlıklarına devam ediyor. Dün basına kapalı yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü. Çalışmaya millî takımlarda olan; Ljajic, Atiba, Larin, Vida, Pepe, Babel, Medel, Roco, Oğuzhan ve Güven katılmadı.

Adriano ayrılıyor

Adriano Correia İspanyol basınına yaptığı açıklamada Beşikaş’tan ayrılacağını söyledi. Brezilyalı oyuncu, “Sezon bitince futbolun güzelliklerinden yararlanmak istiyorum. Ayrıldıktan sonra da kulüple irtibat halinde kalacağım. Burada çok güzel tecrübeler edindim” sözlerini kullandı.



Söz başkan Orman'da

Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu'nun 4. olağan toplantısı, bugün gerçekleştirilecek. Vodafone Park Moda Merkezi'nde 10.30'da başlayacak toplantıda başkan Fikret Orman'ın gündeme ve son maçta taraftarın kendisine yönelik eleştirilerine dair önemli açıklamalar yapması bekleniyor.