Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Olaylı Fenerbahçe derbisinin ardından, teknik direktör Fatih Terim ve diğer isimlere gelen cezalar karşısında Galatasaray camiası tek yürek olmaya çalışırken, çarşamba günü divan toplantısında yapılan açıklamalar huzursuzluğa neden oldu. İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak'ın geçen sezonun gol kralı olan ve sezon başında satılan Bafetimbi Gomis'e yönelik, "Bizden 3,3 milyon avro alıyordu. Parasını alamadığı için Kayseri maçına gitmemişti. İstanbul'da gol attıktan sonra da para işareti yaptı. Gomis'i kimse bana anlatmasın" sözleri özellikle futbolcuları çok rahatsız etti.



Fotoğrafları beğenildi

Gomis'in yakın arkadaşı Ndiaye'nin yanı sıra Maicon, Fernando gibi isimler bir yöneticinin, futbolcuyla ilgili bu şekilde açıklama yapmasının çok yanlış olduğu fikrinde buluştu. Bu arada İstanbul'da olan Gomis’in paylaştığı fotoğrafları Galatasaraylı birçok futbolcu da, beğendi ve bir anlamda yönetime sosyal medyadan mesaj yolladı. Öte yandan daha önce başkan Mustafa Cengiz'in yalanladığı "Gomis parasını alamadığı için Kayseri'ye gitmedi" haberini Abdurrahim Albayrak aylar sonra doğruladı, başkana olan güven sarsıldı.

Ceketini kulübeye assın

G.Saraylı taraftarlar Türkiye Futbol Federasyonu’nun 10 maç verdiği Fatih Terim için bir öneri getirdi. Sarı-kırmızılı üyelerin de desteklediği öneride cuma günü oynanacak Galatasaray-Konyaspor müsabakasında Fatih Terim’in ceketini yedek kulübesine asması istendi. Bu arada aynı karşılaşmada yine Terim için tribünde 50 bin maskenin dağıtılması istendi. Yönetim bu konu için henüz bir adım atmazken, hafta başında yapacağı yönetim kurulu toplantısıyla bu konuyu ele alacak.

Isınma turu

Fatih Terim, Schalke maçında göğsüne çarpan topla sakatlanan ve 'akciğer sönmesi' teşhisi konulan Japon oyuncuyu, millî aradan sonra takıma yeniden monte edecek. İmparator, Japon sol beki Konyaspor mücadelesinde sonradan oyuna sokmayı planlıyor. Nagatomo Beşiktaş derbisinde ise 11’de olacak.



Hasan Şaş takipte

Galatasaray’da yardımcı antrenör Hasan Şaş, TFF’den aldığı ceza sonrasında futbolcu izlemeye koyuldu. Polonya’nın Çek Cumhuriyeti ile oynadığı maçı izleyen Hasan Şaş dün de Slovakya-Ukrayna mücadelesini takip etti. Radardaki isimler Ukrayna’nın stoperi Burda ve Slovak forvet Mraz’dı.



Kean beklemede

Galatasaray'ın devre arasında transfer etmek istediği iddia edilen Moise Kean, İtalyan basınına konuştu. 18 yaşında forvet "Cristiano Ronaldo'nun yanında çok şey öğreniyorum, bu harika bir tecrübe. Transfer kararını kulübüm verir. Şu anda işime odaklandım" diye konuştu.