Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Tarihinin en kötü sezonunu yaşayan Fenerbahçe’de, taraftarın devre arası transfer beklentileri, yönetimin planlarıyla uyuşmuyor. Sezona on bir yeni oyuncu alarak giren sarı-lacivertliler, büyük bir sürpriz olmadığı takdirde kadrosuna yeni bir isim katmayacak. Başkan Ali Koç’un “Yaklaşık 1 milyar liralık yeni kaynak girişine rağmen mart sonrasını göremiyoruz” açıklamasıyla sinyallerini veren durum, sportif direktör Damien Comolli’nin “Ocak ayı transfer dönemi zordur. Kabiliyeti oyuncular ocak ayında uygun olmazlar” itirafıyla netlik kazanmıştı. UEFA’yla imzalanan finansal fair play anlaşması ve içinde bulunulan olumsuz mali tablo sarı-lacivertlilerin elini kolunu bağlamış durumda.



Ozan-Tolgay pazarlığı

Ancak takas yolu açık. Fenerbahçe Yönetimi, özellikle Ozan Tufan ile Tolgay Aslan takası üzerinde duruyor. Comolli ve Koeman ikilisinin onayladığı Tolgay, devre arası sarı-lacivertli formayı giyebilir. Dirar ile Aatıf’ı da elden çıkaracak olan Fenerbahçe, elde edeceği geliri öncelikli olarak transferde kullanmayı düşünmese de, konu ihtiyaçlara göre netlik kazanacak. Tolga Ciğerci’nin sağlık durumu da geleceğini belirleyecek. Çiçeği burnunda teknik direktör Erwin Koeman ise, Valbuena’dan sonra Barış Alıcı ve Yiğithan Güveli gibi gençleri takıma monte edip Alper ve Mehmet Ekici’nin de performansını artırarak tercihlerini genişletmek adına çalışmalar yapıyor.

Sportmenliğe aykırı hareket

Fenerbahçe Yönetimi’nin olaylı derbi sebebiyle ceza alan oyuncular Jailson ve Soldado’yla ilgili Tahkim Kuruluna yaptığı itirazın detayları ortaya çıktı. Sarı-lacivertliler, altı maç ceza alan Soldado için, 44. maddedeki saldırı fiilinden sevkin hatalı olduğunu eylemlerinin 36. maddedeki sportmenliğe aykırı hareketten (1 ila 3 maç) değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Sekiz maç ceza alan Jailson’un ise altı maç ceza verilen Donk’la aynı hareketi yaptığı belirtildi.

Pozisyon var, gol yok

Geride kalan 12 haftada attığı 11 golle, Süper Lig’in en az skor üreten 5. takımı olan Fenerbahçe, pozisyon sonlandırmada beceriksiz kalıyor. Sarı-lacivertliler, 58 net pozisyonunun sadece 11’inde ağları havalandırırken, yakaladıkları yüzde 19’luk başarı oranıyla ligin en kötüsü olmayı başardı!



HDİ’den 3 milyon lira

Alman sigorta şirketi HDİ de Fenerbahçe’nin sponsorları arasına katıldı. Sarı-lacivertlilerin, sezon içerisinde uğrayacağı zararları karşılamak üzere anlaşılan firmayla 3 milyon liralık anlaşma yapıldı. Resmî açıklama olmasa da “HDİ Sigorta”nın ismi takım otobüsünde ve kulübün internet sitesinde yer alıyor.