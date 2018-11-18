Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray'ın Brezilyalısı Maicon zor günler geçiriyor. Galatasaray taraftarının da çok sevdiği Maicon'un eşi Ursula Roque, 2 ay önce İstanbul'u terk etti. Eşi ile çocuklarından ayrı kalan Brezilyalı yıldız bu durumdan olumsuz etkilerken, Terim ve arkadaşları, toparlanmasına yardımcı olmaya çalışıyor.

Geçen sezon Galatasaray'ın vazgeçilmez ismi olan Maicon, bu sezon eski günlerini aratırken, bunun nedeni olarak değişik iddialar ortaya atıldı. Maicon ile eşi Ursula Roque'nin 2 aydır ayrı yaşadığı öğrenildi.

Tam bir aile babası imajı veren ve sürekli eşi, çocukları ile vakit geçiren Maicon, özel hayatındaki bu sorun nedeniyle psikolojik olarak zor günler geçiriyor.

TAM BİR TARAFTARDI

Geçen sezon Türk Telekom Stadyumu'nun müdavimi olan Ursula Roque da eşinden ayrı olduğu için bu sezon uzun süredir Galatasaray maçlarına gelmiyor.

Geçen yıl Alanyaspor maçında eşine sert faul yapan Tzevallas'a yaptığı kafa kesme hareketi ve Galatasaray bayrağı sallaması ile taraftarın da sevgilisi haline gelen Ursula Roque, İstanbul'dan ayrıldı.

1 oğlu, 1 de kızı olan Maicon bu durumdan olumsuz etkilenirken, performansındaki düşüşün asıl nedeninin bu olduğu belirtiliyor.

ARKADAŞLARI SEFERBER

Psikolojik sıkıntıda olan Maicon, imaj değişikliğine giderek geçen sezonki sıfır modeli yerine saçlarını uzatırken, başta takım arkadaşları Mariano, Fernando, Donk ve kaleci antrenörü Taffarel ile teknik direktör Fatih Terim bu süreçte ellerinden geldiğince kendisine destek olmaya çalışıyor.

Geçtiğimiz izin gününde Donk, Maicon'u da alıp eski takım arkadaşları Yasin Öztekin ile Almanya'da bir araya geldi ve ona farklı bir pencere açmaya çalıştı.

'GALATASARAY'A AŞIĞIM'

Geçen sezon GS TV'ye özel bir röportaj veren Roque ailesinde Ursula, Maicon'un tam bir aile babası olduğunu söyleyip "Bana ve çocuklarına çok düşkündür. Her fırsatta birlikte vakit geçiriyoruz" demişti.

Ursula Roque, şampiyonluk kutlamalarında ise, "Galatasaray'a aşığım, Galatasaray taraftarına aşığım. Şu ana kadar gördüğüm en iyi taraftar, kendimi maçlara çok kaptırıyorum" diye konuşmuştu. (Hürriyet)