Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

Millî Takım, Mircea Lucescu yönetiminde büyük bir hızla irtifa kaybetmeye devam ediyor. İsveç yenilgisiyle Uluslar B Ligi’nde küme düşen ay-yıldızlı takımımız, sergilediği kötü performansla EURO 2020 elemeleri grup etabı öncesinde ışık vermedi. Bu kötü tablonun mimarı Lucescu da bir kere daha hedef tahtasına oturdu. Rumen teknik adam, Türkiye A Millî Takımı’nı Fatih Terim’den devraldığından bu yana 16 maça çıktı. Ay-yıldızlı ekibimize sadece 4 defa galibiyet sevinci yaşatabilen Lucescu, diğer maçlarda 5 beraberlik ve 7 mağlubiyete imza attı. Millîlerimiz Lucescu ile çıktığı 16 maçta 16 gol atabilirken, kalesinde 25 gol gördü.



Hiddink’e de geçildi

Millî takımın teknik adam geçmişine bakıldığında yerli teknik adamların yabancılara oranla daha başarılı olması dikkati çekti. Millî takımın başında 8 resmî karşılaşmaya çıkan Lucescu bu maçlarda 1,14’lük puan ortalamasında kalırken, selefi Fatih Terim’in 1,65’lik ortalamasının oldukça gerisinde kaldı. Millî takımın Lucescu’dan önceki yabancı patronu Guus Hiddink, Rumen teknik adama oranla daha başarılı ortalama tutturdu. 12 maça çıkan ve 1,50’lik puan ortalaması yakalayan Hiddink de, ülkemizi Avrupa Şampiyonası’na götürmeyi başaramamıştı.



En iyisi Güneş

Millî takımın son 30 yıllık dönemde puan ortalaması açısından en başarılı teknik direktörü 1,86’lık ortalamasıyla Şenol Güneş olurken, 2002 Dünya Kupası’nda kazandırdığı üçüncülük hafızalardaki yerini koruyor. Ersun Yanal 1,77’lik puan ortalamasıyla millî takımda Güneş’ten sonra en yüksek puan ortalamasını yakalayan teknik direktör oldu. Yanal’ı, ikinci döneminde ay-yıldızlı takıma 2008 Avrupa Şampiyonası’nda yarı final heyecanı yaşatan Fatih Terim takip etti. Millî takımın son 30 yıllık dilimindeki en başarısız yerli teknik adam ise görev yaptığı 6 maçta 1,16’lık puan ortalamasında kalan Abdullah Avcı oldu.



‘Tecrübesiziz’ diyor

Lucescu başarısız kalırken, ondan önce görev yapan ve millî takımlarda daha başarılı sonuçlara imza atan yerli teknik adamların neredeyse hepsi Süper Lig’de şampiyonluk hesapları yapıyor. Fatih Terim, Galatasaray; Şenol Güneş, Beşiktaş; Mustafa Denizli, Kasımpaşa; Abdullah Avcı, M. Başakşehir’i mutlu sona ulaştırmak istiyor. Rumen teknik adamın en büyük çelişkilerinden biri de, yeni bir yapılanmayla gençlere görev verdiğini söyleyip, kötü sonuçların ardından ay-yıldızlı takımdaki oyuncuların tecrübesizliğinden yakınması…

Serdar, Hasan Ali ve Hakan çıkarıldı

Ukrayna ile yarın Antalya’da özel bir maç yapacak A Millî Futbol Takımı’nda, Serdar Aziz, Hasan Ali Kaldırım ve Hakan Çalhanoğlu sakatlıkları sebebiyle aday kadrodan çıkarıldı. Serdar Aziz’in kasık adalesinde, Hasan Ali’nin sol arka adalesinde ve Hakan’ın ayağındaki sakatlık yüzünden kamptan ayrıldığı belirtildi.



Hakem penaltı sözü verdi

İsveç’in golcüsü Marcus Berg, “İlk yarıda bana yapılan bir müdahale penaltıydı. Devre arasında hakeme (Istvan Kovacs) bunu sordum. ‘Eğer o penaltıysa İsveç lehine iki penaltı veririm, söz’ dedi” açıklamasıyla şaşırtırken, ‘’Hakem size yardım mı etti?” sorusuna, ‘’Bilmiyorum, iki penaltımız vardı, hakem birini verdi” karşılığında bulundu.

34 isimden aradığını bulamadı

UEFA Uluslar Ligi’nde küme düşen A Millî Futbol Takımımızda teknik direktör Mircea Lucescu’nun göreve geldiği günden bu yana bir türlü ideal bir kadroyu bulamaması dikkati çekiyor. Ay-yıldızlı takımın başında sekiz resmî maça çıkan Rumen teknik adam bu karşılaşmalarda 34 farklı oyuncuya forma verdi. Lucescu Oğuzhan, Çağlar ve Cenk’e sekiz maçın tamamında şans verirken, bu isimleri yedi maçta oynayan Hakan ve altışar maçta şans bulan M. Topal ile Okay takip etti. La Liga’daki temsilcimiz Enes Ünal’in ise sekiz resmî maçta hiç süre alamaması şaşkınlıkla karşılandı.

Oğuzhan bankosu oldu!

Türkiye’nin başındaki ilk maçında Ukrayna deplasmanında V. Babacan, Şener, Serdar, M. Topal, İsmail, Cengiz, Ozan, Emre Belözoğlu, Hakan, Tolga Ciğerci ve Cenk 11’ini tercih eden Lucescu, 13 ay sonrasında oynanan İsveç karşılaşmasında ise bu 11’den sadece Cengiz, Hakan ve Cenk üçlüsüne şans verdi. Lucescu’nun Ukrayna ve Hırvatistan ile oynanan eleme karşılaşmalarında önce sisteme uymadığı gerekçesiyle kadroya almadığı ancak daha sonra yoğun kamuoyu baskısının da etkisiyle kadroya davet ettiği Oğuzhan’ı her karşılaşmada oynatması da dikkat çekti.

İsterlerse bırakırım!

Millî takımda her yenilgi sonrası Mircea Lucescu ile yolların ayrılacağı iddiaları ortaya atılıyor. Bu defa da ay-yıldızlı takımın Uluslar Ligi’nde küme düşmesinden sonra benzer senaryolar yazılmaya başlandı. Millî takım için daha önce de adı geçen Aykut Kocaman’ın A. Konyaspor’a imza atmasından sonra kapısı çalınacak ilk ismin Şenol Güneş olduğu söylentileri ayyuka çıktı. Aslında, saha sonuçları kadar, saha dışında verdiği demeçlerle de tepki çeken Lucescu kredisini çoktan tüketmiş durumda. Rumen teknik adamın TFF’den aldığı yıllık 2,5 milyon avroluk ücreti de şimdiden Fatih Terim ile karşılaştırılıyor.



Elemelerde de onunla

Ancak, İsveç maçı öncesinde “Pırıl pırıl bir jenerasyon yakaladık” diyen TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Lucescu ile devam edeceklerinin de sinyalini vermişti. Dün ise ilginç bir gelişme yaşandı. Bir televizyon kanalında yorumculuk yapan Daniel Nanu sosyal medya hesabından “Konya’daki Ramada Plaza’da Lucescu ile konuştum. Bana salı günü Ukrayna maçında genç oyuncuları deneyeceğini ve eğer bu maç sonrası görevi bırakma konusunda bir karar verilirse, kabul edeceğini açıkladı” ifadelerini paylaştı.