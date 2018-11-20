Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Üst üste yaşanan sakatlıklar Galatasaray’ın üzerine âdeta karabulut gibi çöktü. Millî arada Konyaspor mücadelesinin hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılılar ilk şokunu Sinan Gümüş ile yaşamıştı. 24 yaşındaki oyuncu U21 takımıyla yapılan antrenman maçında arka adalesinden sakatlanmış ve tetkikler neticesinde ilk yarıyı kapattığı belirtilmişti. Cezalı futbolcular ve diğer sakat oyuncular sebebiyle zaten kadro kurmakta zorlanan Galatasaray teknik heyetine ikinci şok Türkiye-İsveç maçı öncesi yine kasığından problem yaşayan Serdar Aziz’den gelirken, Belhanda’dan gelen haber işin tuzu biberi oldu.



Keyifler kaçtı

Fas Millî Takımı’nın formasını giyen Younes Belhanda, Kamerun ile oynanan mücadelede sahadan sedyeyle çıkarılmış ancak yine de sakatlığının çok ciddi olmadığı söylenmişti. Ancak Belhanda’nın sakatlık raporu sarı-kırmızılılara bir şok daha yaşattı. Kulüpten yapılan açıklamada “Belhanda’nın yapılan tetkiklerinde sağ üst arka adale grubunda ileri düzeyde kanama ve yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun yaklaşık altı hafta sürmesi planlanan tedavi programına başlanmıştır” sözleriyle son maçlarda takımın en diri ismi olarak ön plana çıkan 10 numaranın da ilk yarıyı kapattığı belirtildi.

İlk sözleşme Linnes’in

Galatasaray’da çalışkanlığıyla göze giren Martin Linnes, kontratı kaptı. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Norveçli yıldız ile yeniden masaya oturulacak. “Umarım en kısa zamanda olumlu sonuçlanır” diyen başarılı savunmacı, sarı-kırmızılı formayı uzun yıllar giymek istiyor.

Selçuk dümene geçiyor

Galatasaray’da Belhanda’nın da ilk yarıyı kapatmasından sonra Fatih Terim, takımın tecrübeli ismi Selçuk İnan’a “Artık daha fazla sorumluluk alma vaktin geldi” dedi. Tecrübeli oyuncuyla bir görüşme yapan Terim “Sana güveniyorum. Bu zor dönemi beraber atlatacağız” dedi.



Divock Origi pazarlığı

Devre arasında mutlaka takıma bir santrfor katmayı planlayan Galatasaray, Divock Origi konusunda aşama kaydediyor. Liverpool forması giyen forvet için İngilizlerle pazarlıkların yapıldığı belirtilirken, Ada kaynakları da bu transferin ocak ayında sonlanacağını öngörüyor.



Rodrigues kararsızlığı

Premier Lig ekiplerinden Newcastle United, Rodrigues’i transfer etmek için sarı-kırmızılı yönetimle temas hâlinde. Başkan Mustafa Cengiz, iyi bir teklif gelmesi durumunda yıldız oyuncuyu satmaktan yana. Ancak Fatih Terim, Rodrigues’in ayrılmasına sıcak bakmıyor.