Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Döviz kurlarının hareketlenmesi ve 2018 model araçların satışa çıkmasıyla yüksek seviyede bulunan sıfır otomobil fiyatları ikinci el araba fiyatları piyasasını canlandırdı. Sahibinden satılık ucuz arabalar, en ucuz ikinci el arabalar, ikinci el otomobil fiyatları araştırılmaya başladı. Peki ikinci el otomobil piyasasında canlanma oldu mu? İşte Cevabı.

Yaz döneminin yaklaşmasıyla oto pazarlarındaki kalabalık göze çarpıyor.

Mart ayı itibarıyla, tüketicilerin talebinin yoğun olduğu 30-60 bin lira arasındaki ikinci el otomobil piyasasının daha hareketli günler geçireceği tahmin ediliyor. Vatandaşların ikinci el otomobil fırsatlarından faydalanmalı, yaza doğru fiyatların yükseleceği tahmin ediliyor.

Sahibinden satılık araba İstanbul pazarlarında kalabalık. İnsanların çoğu gezmeye geliyor. Araç fiyatları da yüksek olduğu için vatandaş ne araç alabiliyor ne de satabiliyor. İkinci el araba Eskişehir fiyatlarını yüksek bulan vatandaşlar, en ucuz ikinci el arabaların,

Ankara, Bursa, ve Bilecik'te fiyatların daha uygun olduğu belirtiliyor.