Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ali Çelik / İstanbul



12 yıldır aralıksız olarak ihracat şampiyonluğunu elinde bulunduran ve ülke ekonomisinin lokomotifi konumunu sürdüren otomotiv sektörü, Automechanika’da buluştu. Otomotiv satış sonrası sektöründe kaliteli ve güvenilir hizmetin yaygınlaşması için çalışmalar yapan Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği (OSS) ise fuara damgasını vurdu. 51 üyesi ile adeta fuara çıkartma yapan OSS, bir kez daha sektörün sesi oldu.



30 BİN KİŞİLİK İSTİHDAM



Otomotiv satış sonrası pazarına yön veren konu ve konukları bu yıl 5. kez düzenlenen OSS konferansının açılışını yapan Genel Sekreter Ziya Özalp; “Tüm adımlarımızı Otomotiv Satış Sonrası Pazarını daha ileriye taşımak, güçlü ve sürekliliği olan bir örgüt kültürü oluşturabilmek, sektörümüze ve ülkemize fayda sağlamak adına atıyoruz. Üye yapısına göre %85'i yerli sermayeden oluşan OSS Derneği, bugün 30.000 kişilik istihdam sağlıyor. 1995'den bugüne güçlenerek ve büyüyerek pazarın en önemli temsilcisi konumuna gelmiş olmaktan gurur duyuyoruz” dedi.





KONFERANSA YOĞUN İLGİ

Konferansta Almanya Otomotiv Satış Sonrası Pazarının Dinamikleri ve Gelecek Trendleri ile ilgili sunumu ile Select AG’nin CEO’su Stephan Westbrock ve Orta Doğu ve Kuzey Afrika Perspektifinden Satış Sonrası Pazarı üzerine konuşması ile Al Zafer Investment’ın İş Geliştirme Grup Direktörü Fouad Rihani yer aldı.



OSS'DEN MİLLİ OTOMOBİLE 'YERLİ' DESTEK



Konferansın sonunda sektöre yönelik değerlendirmeler yapan OSS Başkanı Rıza Şahin “yerli otomobil” konusuna da değindi; “İnovasyon temelli itici güçler otomotiv sektöründe pazarlama stratejileri ve iş modelleri üzerinde etkili olurken, büyük fırsatları da beraberinde getirecek. Otonom, elektrikli, internet bağlantılı ve paylaşımlı araçlar artık çok da uzağımızda değil. Bu değişime ayak uydurulması sadece otomotiv sektörü için değil, Türkiye ekonomisi için de büyük önem taşıyor. Artık dönüşü olmayan bir yola giren milli otomobil için kurulan konsorsiyumun vizyonu da bunun iyi bir göstergesi. Bizler de OSS olarak süreci yakından takip ediyoruz. Büyük tartışma konusu olan üretim ve pazarlama konularının yanında elbette satış sonrası ürün ve hizmet süreçleri de önem arz ediyor. Gerek yerli sermaye ağırlıklı üye yapımız, gerekse Türkiye’nin her noktasına ulaşan dağıtım ağımızdan aldığımız güçle bu projede yer almamız gerektiğini düşünüyoruz” dedi.