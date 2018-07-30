Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlk altı ayda ürettiği 175 bin adet araçla Türkiye otomotiv sanayisindeki toplam üretimin yüzde 21’ini gerçekleştiren TOFAŞ, ürettiği araçların 140 bin adedini ihraç ederek Türkiye otomotiv ihracatının da yüzde 20’sini tek başına gerçekleştirdi. İlk altı aylık finansal sonuçları değerlendiren TOFAŞ CEO’su Cengiz Eroldu “50. yılımızı kutladığımız 2018 yılına güçlü bir giriş yapmıştık. Başarılı performansımızı devam ettiriyoruz. 9,5 milyar lira ile bugüne kadarki en yüksek ilk yarıyıl ciro değerine ulaştık. Türkiye otomotiv endüstrisinin en güçlü firmalarından birisi olarak ülkemize yatırım yapmaya, sanayimizi ileriye taşımaya ve ülke ekonomisine katkıda bulunmaya bütün gücümüzle devam edeceğiz” dedi.



Konsolide kârı yüzde 21 arttı

TOFAŞ’ın 2018 Ocak-Haziran dönemine ait finansal raporuna göre konsolide net kârı da yüzde 21 oranında artarak 693 milyon Türk lirası olarak gerçekleşti. Bu dönemde 175 bin adetlik üretimle Türkiye otomotiv sanayiinin toplam üretiminin yüzde 21’ini gerçekleştiren şirketin toplam araç üretiminin 84 bin adedini ise FİAT EGEA modeli oluşturdu.



Üretim ve ihracatının 5’te 1’i Tofaş’tan

TOFAŞ CEO’su Cengiz Eroldu, ülkemizdeki otomotiv sanayisinin üretim ve ihracatının yaklaşık 5’te 1’ini gerçekleştirdiklerinin altını çizerek şunları söyledi: İlk 6 aydaki dış ticaret fazlamız 713 milyon dolara ulaştı. AR-GE, üretim ve ihracat faaliyetlerimiz, sağladığımız dış ticaret fazlası ve istihdam ile ülke ekonomisine değer katmayı sürdürmekten memnuniyet duyuyoruz. Yılın ilk yarısında iç pazarda 40,5 bin adet perakende satışı gerçekleştirdik. Hissedilen daralmaya rağmen temsil etmekte olduğumuz markalarla pazar payımız, beklentilerimiz doğrultusunda yüzde 11,5 düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde FİAT EGEA tek başına yüzde 6,6 pazar payı ile başarılı performansını devam ettirdi. Geçtiğimiz ilk çeyrekte EGEA Hatchback ve Station Wagon modellerinin yurtdışı pazarlardaki lansmanlarının oluşturduğu baz etkisi ve bu yıl iç pazardaki daralma paralelinde üretim ve ihracat rakamlarımız, geçtiğimiz yıl aynı döneme oranla üretimde yüzde 11,9, ihracatta ise yüzde 8,9 altında gerçekleşti. Yılın ikinci yarısında pazarın daha hareketli olacağını öngörüyoruz. Türkiye otomotiv endüstrisinin en güçlü firmalarından birisi olarak AR-GE, teknoloji ve insan kaynağımıza yatırımlarımızı sürdüreceğiz.