Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’de satılmakta olan 17 hafif ticari aracın 14’ünün satışları düşerken Mercedes-Benz, Mitsubishi ve Isuzu satışını artırmayı başardı. ODD verilerine göre, geçen yılın aynı döneminde 115 bin 147 hafif ticari araç satılırken bu yılın ocak-temmuz aylarında 88 bin 188 hafif ticari araç satışı yapıldı. Ford, (%19,5 kayıpla) 27 bin 859 araç satışıyla pazar lideri oldu. Fiat’ın satışları yüzde 29,5, Volkswagen yüzde 20,9, Renault’un yüzde 23,7 geriledi. Citroën’de kayıp yüzde 39,6, Peugeot’da yüzde 41,9, Toyota’da yüzde 13,6, Dacia’da yüzde 42,6, Kia’da yüzde 36,5, Nissan’da yüzde 43,4, Iveco’da yüzde 24,7, Hyundai’de yüzde 46,4, Karsan’da yüzde 35,6, Ssangyong’da ise yüzde 40,5 olarak yaşandı.