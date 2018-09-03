Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yerden yüksek yapısı, geniş çamurlukları ve 19 inç lastikleri sayesinde arazide ben de varım diyen yeni Coupe Crossover yan krom detayları, panaromik cam tavanı ile dikkat çekiyor. Arkana, 2019 yılında Rusya'dan başlamak üzere, dünyanın farklı ülkelerinde üretilip pazara sunulacak. Renault geçen yıl Rusya’da 448 bin 270 araç satmış ve yüzde 28 pazar payına ulaşmıştı. Renault’un Rusya pazarından beklentileri büyük görünüyor.