Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Satışa sunulduğu 2004 yılından bu yana tüm pazarlarda adından sıkça söz ettiren ve başarılı satış rakamlarına ulaşan Hyundai Tucson, makyajlı versiyonuyla nihayet satışa sunuldu. Türkiye’deki görevine 1 Ağustos’ta başlayan Başkan ve CEO Ickkyun Oh, yeni modelle ilgili “Tucson, hızla büyüyen SUV segmentine paralel olarak, Hyundai’nin Türkiye’de de en çok satan modellerinden biri. Ayrıca Hyundai olarak büyümeye ve gelişimimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Yeni Tucson'un bu konuda elimizi daha da güçlendireceğini düşünüyoruz” dedi.

Hyundai Tucson, dış tasarımında basamaklı ızgarası, LED farları, geniş girişli ön tamponu, ikiye ayrılmış sis farları ve gündüz sürüş lambalarıyla dikkat çekiyor. Öndeki değişim ile sportifliğini zinde tutan otomobil, arka tarafta da benzer yeniliklere imzasını atıyor. İç mekânda ise gelişmiş güvenlik özellikleri ve Qi kablosuz şarj sistemi dâhil olmak üzere bir dizi yenilikler barındırıyor. i30 ve Santa Fe modellerinde de kullanılan 8 inç dokunmatik multimedya sistemi de aracın bir diğer yeni özelliği.

Euro NCAP ve IIHS (Top Safety Pick Plus) gibi çarpışma testlerinden en üst seviye sonuçları alan Hyundai Tucson bünyesinde birçok aktif ve pasif güvenlik donanımını standart olarak yeni mevzuatlara göre güncellenmiş şekilde barındırıyor.



1,6 dizel ve 4x4 çekiş

Hyundai Tucson’un makyajla beraber gelen en önemli yeniliği 1,6 litrelik dizel motoru ve yeni nesil HTRAC elektronik dört tekerlekten çekiş sistemi. Euro 6D normundaki 1,6 litrelik dizel motor, 136 beygir güç 320 Nm tork üretirken 4,8 litrelik karma bir tüketim değeri sunuyor. Aracın yeni nesil HTRAC çekiş sistemi ise sol ve sağ tekerlekler arasındaki frenlemeyi kontrol etmek için araç hızını ve yol koşullarını izliyor ve virajlarda veya kaygan yollarda sürüş sırasında güvenliği sağlamak için ön-arka tekerlekler arasındaki denge gücünü sağlıyor. Ayrıca araç sağa veya sola dönerken, tekerleklerdeki fren kuvveti kontrolü ile bozuk yollarda bile maksimum güvenlik sağlanıyor. HTRAC, gaz pedalına uygulanan güç ile en uygun performansı, ön ve arka tekerleklere dağıtıyor. Fakat, Sport modda iken arka tekerleklerdeki güç aktarımını en üst düzeye çıkararak dinamik sürüş hissi sağlıyor. Eco modda ise sadece ön tekerleklerle hareket ederek yakıt ekonomisi elde etmiş oluyor.

Tucson’da üç farklı donanım ve üç tip motor var. Giriş seviyesi Style paket ile başlarken serinin en dolu ve en konforlu versiyonu ise Elite Plus. Yeni Tucson, 167.100 TL’den başlayan fiyatlarla satılırken dizel otomatik versiyonun en yüksek donanım ise 259.700 TL fiyat etiketine sahip.