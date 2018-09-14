Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2010'dan bu yana ilk kez Dünya Ralli Şampiyonası'nın bir ayağı olarak koşulan Türkiye Rallisi'nde pilotlar ikinci günde Çetibeli, Ula ve Çiçekli etaplarını koşuyor. Sabah Çetibeli etabında pilotlar ormanlarla kaplı alanda hızlı ve teknik virajlarla karşılaşırken, uzun ve hızlı bir tırmanma bölümünün ardından geniş yayla alanına ulaştı.

Çetibeli etabında çok zorlandıklarını açıklayan üst üste beş kez dünya şampiyonu olan Fransız pilot Sebastien Ogier, "Çok fazla toz vardı, hiçbir şey göremedik. Sadece başlangıç ve sonuç bölümlerinde görüş iyiydi. Ama sadece 5 saniye kaybettiğim için mutluyum, 15-20 saniye kaybetmeyi bekliyordum." dedi.

Şampiyonada 8. sırada yer alan Red Bul pilotu Elfyn Evans ise Intercom bozulduğu için yardımcı pilotunu duyamadığını, sonra tekrar çalıştırmayı başardıklarını ama tozda hiçbir şey göremediği için yol dışına çıkıp zaman kaybettiklerini söyledi.

Şampiyona lideri Belçikalı pilot Thierry Neuville ise Türkiye Rallisi'nin sürprizlerle dolu olduğunu vurgulayarak "İyi bir etap çıkarmaya çalıştım. Bazı yerler oldukça nemli bazı yerlerse oldukça kaygandı. Otomobilimiz zor koşullarda iyi bir sınav veriyor ama daha iyisini yapabilirdim." diye konuştu.

Fin pilot Jari-Matti Latvala yarışların büyük bir heyecana sahne olduğunu vurgulayarak, yolu görmekte çok zorlandığını, ilk 8 kilometre ve 30. kilometre sonrası ise görüşün iyi olduğunu ifade etti.

Büyük Britanyalı Gus Greensmith de beşinci kilometrede yol dışına çıkıp bankete oturduklarını, otomobilde hasar olmadığını söyledi.

Pilotlardan İrlandalı Craig Breen ise ne kadar hızlı gittiğini hatırlamadığını anlatarak, "Otomobili yarış çizgisinde tutmaya çalıştım. Sadece Scott'u dinleyerek en iyisini umdum." dedi.

Norveçli Mads Ostberg tozda çok zorlandığını, cam temizlemeye çalışmaktan ritmini kaybettiğini ifade etti.

Estonyalı Ott Tanak ise Çetibeli etabının çok tozlu olduğunu, birçok yerde hiçbir şey göremediğini kaydetti.