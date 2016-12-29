Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Mühendislik Fakültesi kimya ile kimya mühendisliği bölümlerinin öğretim üyelerinin çabalarıyla hayata geçirilen 2 buluş patent almaya hak kazandı.

İÜ'den yapılan açıklamaya göre, öğretim üyelerinin, İÜ Bilimsel Araştırma Projesi Koordinasyon Birimi tarafından destekli çalışmaları sonucu 2 buluşun 20 yıl korumalı incelemeli patent tescilleri alındı.

"Antibakteriyel acacia Senegal /Fe-silika nanobiyokompoziti" isimli buluş, İÜ Mühendislik Fakültesi Kimya Bölümü Fizikokimya Ana Bilim Dalı öğretim üyeleri Prof. Dr. Ayben Kilislioğlu, Doç. Dr. Tuba Şişmanoğlu ve Dr. Ayşen Kolan tarafından gerçekleştirildi.

"Fotokatalitik Yöntemle Yüksek Seçimlilikte Benzaldehit Üretimi" başlıklı buluş ise İÜ Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Proses ve Reaktör Tasarımı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülin Selda Pozan Soylu tarafından hayata geçirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Ayben Kilislioğlu, son çalışmalarla artık buluşun insanlığa faydalı olması aşamasına geldiklerini belirtti.

"Başka bakterinin oluşması engellendi"

Çalışmalara, Yrd. Doç. Dr. Selcan Karakuş, Doç. Dr. Tuba Şişmanoğlu ile 2012'de doktora öğrencisi Ayşen Kolan'ın tez çalışmasıyla başladıklarını anlatan Kilislioğlu, buluşla bakterilerin içerisinde bir başka bakterinin daha oluşmasının engellendiğini aktardı.

Buluşun, yapı malzemelerinde kullanılması için hazırlandığını vurgulayan Kilislioğlu, "Escherichia coli, okul yemekhanelerinden tutun da hastanelere kadar her yerde karşımıza çıkabiliyor. Malzemenin bu bakteri üzerinde etkili olması çok memnun edici bir sonuç. Sonuçta bu bakterinin oluşmasını engelliyor ya da var olan bakterinin ölmesine sebep oluyor." ifadelerini kullandı.

"Literatürdeki diğer çalışmalara ışık tuttu"

Prof. Dr. Gülin Selda Pozan Soylu ise "Fotokatalitik Yöntemle Yüksek Seçimlilikte Benzaldehit Üretimi" başlıklı buluşla ilgili yaptığı açıklamada, ucuz başlangıç malzemeleriyle ve basit yöntemlerle katalizör sentezlemek ve uygun reaksiyon ortamında yüksek seçimlilikte benzaldehit elde ettiklerini belitti.

Soylu, "Patentimiz incelemeli patent olarak tescillendi ve özellikle reaksiyonun kısa sürede tamamlanması, literatürdeki diğer çalışmalara da ışık tuttu. Daha uzun reaksiyon sürelerinde gerçekleşen reaksiyonlara alternatif bir yöntem oldu. Bu buluşun, İstanbul Üniversitesi bünyesinde ticari olarak uygulama bulmasında çalışmalarımıza devam etmekteyiz." değerlendirmesinde bulundu.