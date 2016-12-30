Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bildiğimiz üzere Apple'ın mobil işletim sistemi iOS, güvenlik açıklarıyla sık sık gündeme geliyor. Hackerlar iOS'un her yeni sürümünde açık bulabilmek için yoğun mesai harcıyor ve bir şekilde bunu başarıyor. Apple ise her güncellemede bu açıkları kapatmakla uğraşıyor.

Vincedes3 isimli YouTube kullanıcısı ise çevresindekilerin sinirlerini zıplatmak için 'troll' mesaj çıkarttı etti. Vincedes3.vcf isimli dosyayı internet alemine yayan bu kişi, birçok kişinin iMessage uygulamasının çökmesine neden oldu.



Yukarıdaki videoda da gördüğümüz üzere iOS 10.2.1 yüklü bir iPhone'a iMessage üzerinden Vincedes3.vcf dosyası gönderiliyor. Dosyanın üzerine tıklandığında iMessage artık cevap vermiyor. Uygulamaya bir daha girilmek istendiğinde de yine cevap vermediğini görüyoruz.

Bu sorundan kurtulmanın tek yolu, troll mesajı internet alemine yayan kişinin paylaştığı uygulamayı yüklemek. Böylece iMessage'ın önbelleği temizleniyor ve uygulamaya tekrar girilebiliyor. Eğer sizin de iMessage uygulamanız aynı sebepten dolayı çöktüyse, buradaki bağlantıya tıklayarak sorununuzu çözebilirsiniz.