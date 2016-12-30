Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mashable'da yer alan iddiaya göre, üretimi Hindistan'a kaydırmak için tesisler kuruyor. Aynı habere göre, Apple, iPhone'a dair birçok önemli parçayı da bu ülkede üretecek.

Peki Apple'ın bu hamlesi ne gibi değişikliklere yol açacak? İlk akla gelen şey kuşkusuf Apple'In ürünlerinin fiyatı.



En hızlı gelişen marketlerden biri olan Hindistan'da yapılacak üretim ile maliyetlerin düşebileceği belirtiliyor. Düşen maliyet sonucunda iPhone 8 dahil yeni ürünlerin fiyatları da buna göre yeniden düzenlenebilir.

Apple'ın Hindistan'daki üretimine Nisan 2017 itibari ile başlaması bekleniyor. Pek çok ürününü Çin'de üreten Apple'ın en büyük tedarikçisi bu ülkede hizmet veren Foxconn. Ancak Foxconn'un Hindistan'da merkezleri bulunuyor.

Şirkete yakın kaynaklara dayandırılan iddiaya göre, Apple, Foxconn'un da üretimini Hindistan'daki merkezlerine kaydırmasını talep ediyor. Ancak Apple, ABD basınında çıka bu haberler ile ilgili yorum yapmaya yanaşmıyor.