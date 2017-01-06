Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay’ın ev sahipliğinde bu yıl 43.sü gerçekleştirilen ödül törenine, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Bursa Valisi İzzettin Küçük, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, BTSO Meclis Başkanı Remzi Topuk ile Bursa iş dünyası temsilcileri katıldı. Törende konuşan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa’nın Türkiye’nin hayal ettiği projelerin uygulama sahası olduğunu belirterek “Bu yıl temelini atacağımız Teknosab projemiz de Türkiye’nin geleceğine yön verecek. Ülkemizde 4. Sanayi Devrimi’nin sembolü olan Teknosab, modern, çevreci altyapısı ve lojistik imkanları ile endüstriler arasında bilgi ve teknoloji senkronizasyonunu sağlayacak. 25 milyar dolarlık yatırım potansiyeli taşıyan Teknosab ihracat hedefimize 40 milyar dolarlık bir katkı sağlayacak” dedi.