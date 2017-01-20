Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Twitter Fabric olarak bilinen geliştirici platformu 2014 yılında kuruldu ve şu anda 580 bin geliştirici platforma üye. Fabric bünyesinde Crashlytics, Answers ve Fastlane gibi popüler mobil uygulamalar geliştirilmişti. Google’ın Fabric’i satın almak için ne kadar para ödediği açıklanmadı ancak 580 bin geliştiricinin üye olduğu önemli bir platformun, yüksek bir fiyata el değiştirmiş olduğu tahmin ediliyor. Twitter’ın yöneticilerinden Rich Paret, Fabric servisi ile beraber Google’a geçecek ve servisin yönetimini üstlenecek. Twitter'ın geçtiğimiz senenin yaz aylarında, şirketler için reklam yapanlara yönelik hizmete sunduğu Twitter Dashboard isimli uygulama, yapılan resmi açıklama ile kapanmıştı. Google, internetin olmadığı kırsal bölgelere insansız hava araçlarıyla (İHA) kablosuz erişim sağlamayı amaçlayan Titan projesini sona erdirmişti.