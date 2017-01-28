Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, Yunus Emre Yerleşkesi içerisinde bulunan personel lokalinde kentte görev yapan yerel ve ulusal yayın yapan basın organlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Konuya ilişkin buluşmada bilgiler veren Rektör Gündoğan, Sağlık Bakanlığı’nın 2013 yılında yayınladığı genelge uyarınca 1. ve 2. deprem bölgelerinde 100 yatak ve üzeri kapasiteli hastanelerin taşıyıcı sistemleri sismik izolatörlü olarak projelendirilmeye başladığını söyledi. Gündoğan, “Yani Sağlık Bakanlığıyla başlayan bu gelişmeler, önümüzdeki yıllarda Milli Eğitim Bakanlığı gibi diğer bakanlıklarda da yaygınlaşmaya başlayacak. Özellikle kamu binalarında deprem izolatörleri kullanılacak” dedi.

DEPREM İZOLATÖRÜ NE DEMEK NE GÖREV İFA EDER?

Deprem izolatörünün ne olduğundan kısaca bahseden Prof. Dr. Gündoğan, “Yapılacak binalarda, taşıyıcı ile zemin arasına yerleştiriliyor. Ne görev ifa ediyor? Deprem anında, bir hareketlilik anında binanın taşıyıcılarının yatay hareket etmesini sağlayarak binanın zarar görmesini engelliyor. Yani bina yatay vaziyette daha çok salınıyor dolayısıyla da taşıyıcılar zarar görmüyor. Deprem anında yıkılma gerçekleşmiyor. Artık bütün gelişmiş ülkelerde yapılan binalarda, özellikle hastane, okul gibi büyük binalarda mutlaka bu izolatörler kullanılıyor. Deprem izolatörü, şuanda yapımı devam eden şehir hastanelerinin projelerinin şartnamelerinde yer alıyor. Deprem izolatörleri kullanılıyor. Hatta şuana kadar Türkiye’de binalarda 15 bin deprem izolatörü kullanılmış. Görünen o ki bu izolatörler önümüzdeki dönemde daha fazla kullanılacak” diye konuştu.

DÜNYADA 5’İNCİ TÜRKİYE’DE İSE İLK OLACAK

“Türkiye’de ilk defa Deprem İzolatörü Test Merkezi kuruluyor” diyen Gündoğan, şunları kaydetti:

“Biz tabi olayın hem test merkezi hem de Ar-Ge boyutundayız. Ar-Ge’miz deprem izolatörlerinin deprem hareketleri karşısındaki davranışlarını inceleyen bir proje bu. Fakat biz aynı zamanda test merkezine de dönüştürüyoruz. Alığımız test cihazı ile belli bir basınç altında, deprem hareketliliği verildiğinde izolatörün davranışı test ediliyor. Şimdi bu izolatörler, ağırlıklı olarak yurt dışında üretiliyor. İlk defa Türkiye’de bir firmamız, uluslararası standartta deprem izolatörü üretmeye başladı. Ancak test için de yurt dışına gidiyor. Nereye gidiyor? Dünyada şuanda 4 tane test merkezi var. Bunlar ağırlıklı olarak Amerika Birleşik Devletleri ve İtalya’da. Bu izolatörler, Türkiye’de üretiliyor, gemiyle Amerika veya İtalya’ya gidiyor. 6 ay ile 1 yıllık süre içerisinde test edilip geri geliyor. Bu da ciddi bir maliyeti beraberinde getiriyor.”

2017 SONUNDA HİZMETE GİRECEK

Rektör Gündoğan, projede gelinen aşamayı da anlatarak, şöyle devam etti:

“Bir bina gerekiyor ama çok büyük binalar değil. İki Eylül Kampusu’muzda bin metrekarelik bir bina inşa ediyoruz. İnşallah önümüzdeki ay binanın ihalesine çıkıyoruz. Bu bina içerisinde bir test cihazı bulunuyor ve bu cihaz da ihalesi tamamlanarak satın alınmış durumda. Ne zaman tamamlanacak? Bitme süresi URAYSIM kadar uzun değil. Bu yıl sonunda hizmete girecek ve burada hem Türkiye hem de Eskişehir için ciddi bir katma değer üretilecek. En önemlisi ise Türk inşaat sektörüne çok hayırlı bir hizmet olmuş olacak.”