Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son dönemlerde anlık mesajlaşma yazılımları kullanıcıların özel içeriklerini koruma altına almak adına farklı bildirimler yapıyor. Bu sistem Whatsapp'a da gelebilir! Instagram, Snapchat ve Periscope gibi uygulamalar, ekran görüntüsü alındığında karşı tarafa bir bildirim gönderiyor. Bu özelliğin Whatsapp için de yapılacağı iddiası ortaya çıktı. Shiftdelete.net'in haberine göre sosyal ağlar ve anlık mesajlaşma servisleri, kullanıcıların gizliliğini korumak adına şifreleme işlemlerine ek olarak, ekran görüntüsü alındığında da bildirim özelliğini kullanmaya başladı. Bu özellik, konuşma pencerelerinde ekran görüntüsü alındığında karşı tarafın bundan haberdar olmasını sağlıyor.

Gündeme gelen bir iddiaya göre Whatsapp uygulamasında da bu sistemin kullanıma sunulacak. Bu sistem kullanıma sunulursa, Whatsapp konuşmalarından alınan ekran görüntülerinde karşı tarafa bildirimler gidecek. Whatsapp tarafından resmi olarak onaylanmayan bu güncellemenin ise 5 Şubat sonrasında önce Beta kullanıcılarına sonra da tüm kullanıcılara sunulacağı ortaya çıkan iddialar arasında.