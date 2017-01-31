Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Turkcell, altyapı tarafında yıllardır ortak çalışmalar yürüttüğü Ericsson Global ile yeni nesil mobil altyapı ürünlerin geliştirilmesi konusunda da işbirliği yapmaya başladı. İşbirliği kapsamda Ericsson’un geliştirdiği mobil teknolojiler dünyada ilk defa Turkcell şebekesinde kullanılıyor.

Yapılan ortak çalışmalar sonucunda Turkcell geri bildirimlerine göre ürün ve yazılımlar ticari hale gelmeden gerekli geliştirmeler yapılarak ürünlerin ticari versiyonları Turkcell şebekesinde kullanılmaya hazır hale geliyor.

Böylece Turkcell, müşterilerinin ihtiyaçları ve test sırasındaki deneyimleri ile geleceğin teknolojilerinin geliştirilmesinde belirleyici bir rol oynarken, Ericsson da dünya genelinde kullanılacak ürünlerinin sorunsuz çalışmasını garantiye almış oluyor.

Turkcell’in hâlihazırdaki 4.5G şebekesi üzerinde gerçekleştirilen bu kullanımlar sayesinde, 4.5G sahaları 5G’ye geçişe de uygun hale getiriliyor.

Turkcell yeni teknolojiler geliştirmek ve bu teknolojileri kullanan dünyadaki ilk operatörlerden biri olmak amacıyla Ericsson ile 2015 yılı başından beri “Sürekli Ürün Geliştirme” (Continuous Deployment) projesini kapsamında işbirliği yapıyor.

Turkcell’in IoT ve 5G teknolojilerine de hızlıca adapte edilebilecek altyapısı üzerindeki bileşenlerinden olan Ericsson 5216 baseband ürünü Sürekli Ürün Geliştirme çalışmaları çerçevesinde dünyada ilk kez Turkcell şebekesinde Triple-Mode (2G + 3G + 4.5G) olarak başarıyla çalıştırıldı.

Bu sayede Turkcell, dünyada ilk defa tam manada SRAN (SingleRAN) teknolojisini kullanarak 2G+3G çalışan bir çekim noktasını, sadece yazılım değişikliği ile 4.5G teknolojisine uyumlu hale getirdi. Başarılı testler sonucunda kullanılan sahalarda uygulanmaya başlayan bu yöntem ile Turkcell’in 4.5G şebekesi çok daha hızlı şekilde yaygınlaştırılmaya başlandı.

Turkcell şebekesinde kullanılan edilen bu ürünler, üzerinde yapılan yazılım değişikliğine ek olarak, 5G uyumlu radyo ünitesi ve antenlerin eklenmesi ile 5G teknolojisinde de kullanılabilir hale gelecek.