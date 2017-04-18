Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer Temür - Akıllı telefonlar, akıllı şehirler ve evler, akıllı fabrikalar derken teknolojiden sanayiye, sağlık sektöründen eğitime kadar hemen hemen her alan yaşanan akıllı dönüşüm siber güvenlik yatırımlarını da mecburi hâle getiriyor. Firmaların sistemlerini ve verilerini koruyabilmek adına milyarlarca dolar harcadığı siber güvenlik için 25 kişiden oluşan hacker ordusu kuran Türk girişimci Ferruh Mavituna teknoloji devlerine siber saldırılar düzenleyerek pazara kazanıyor. Merkezi Londra’da bulunan Netsparker’ın müşterileri arasında NASA, Samsung, Intel, EA Electronics, UNICEF gibi dünya devleri yer alıyor. Türkiye’de ise TAI, Türksat gibi yüksek teknoloji firmalarına hizmet veriyor. Firmaya adını veren Netsparker, kötü niyetli bir hackerların kullanacağı tüm yolları deneyerek web sitesine saldırılar düzenleyen bir yazılım. Web sitesini otomatik olarak analiz eden Netsparker siteleri önce normal bir kullanıcı gibi dolaşıyor. Ardından açık noktaları tespit eden yazılım sitelere düzenli olarak siber atak düzenliyor. Siteden kopyaladıkları dosyaları firmalara kanıt olarak sunduklarını belirten Netsparker’ın kurucusu Mavituna, “Netsparker, web sitesi hangi programlama dilinde yazılmış olursa olsun, sonucu yüzde 100 garantili bir şekilde sunuyor. Bu sistem şirketlerin açıkları bulabilmek için harcayacakları insan gücü ve mesai sürelerini de düşürüyor. Dev firmalar ise yapılan saldırılar sayesinde webdeki açıklarını tespit ederken karşılığında bize ücret ödüyor. Netsparker’ın ikinci ve en önemli bir diğer özelliği ise güvenlik taramasını aynı anda 1.000’den fazla web sitesi için gerçekleştirebiliyor olması. Sonuçları 24 saat gibi çok kısa bir süre içerisinde yüzde 100 doğruluk payı ile raporlayabiliyor. Intel gibi, 1.000’den fazla web sitesine sahip markalar bu özelliği sebebiyle Netsparker’ı tercih ediyor” dedi. Mavituna Türkiye’de 2 yıl içerisinde web güvenlik alanında liderliği hedeflediklerini söyledi.