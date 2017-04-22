Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Apple, Live Photos'u ilk kez, 2015 yılında tanıttığı iPhone 6S serisinde tanıtmıştı. Ancak tek fotoğraf/video klip hibrid özelliği internet üzerinden geldi. Geçen Eylül ayındaTumblr ve Live Photos'u kendi sitesinde birleştiren Apple, sonunda tek bir fotoğraf / video hibrid biçimini web'de sunmak için resmi bir JavaScript API'sı başlatıyor.

Live Photos iOS ve macOS'ta etkinleştirmeye ek olarak, artık fotoğraflarınızın web'de görüntülemesine izin verebilirsiniz. Geliştiriciler Live Photos'u başka bir fotoğraf veya video gibi DOM öğesi olarak ekleyecek. Medyalarının ne kadar süre oynaması gerektiğini kontrol edebilecekler ya da son kullanıcılar Live Photos'un sağ üst köşesinde yer alan "Live" düğmesinin üzerine gelip durursa oynatabilecek.