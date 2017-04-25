Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Siber güvenlik konusunda yerel ve küresel sorunların ele alınacağı uluslararası LOCARD Global Siber Güvenlik Zirvesi, 11 Mayıs'ta Ankara'da yapılacak.LOCARD Global Siber Güvenlik Kurucu Ortağı Nurhan Demirel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 11 Mayıs'ta Ankara'da Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunda (BTK) düzenlenecek zirvede, siber güvenlik uzmanları ve hackerlar, kamuda bu alanda çalışan yetkililer, bankalar ve şirketlerin üst düzey güvenlik çalışanları ile siber güvenliğe ilgi duyanların bir araya geleceğini söyledi.

Zirvenin aynı zamanda Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) bölgesinin en büyük siber güvenlik etkinliği olduğuna dikkati çeken Demirel, Türkiye'nin özellikle son dönemlerde çeşitli saldırılarla karşı karşıya kaldığını, özellikle kritik altyapıların siber saldırılardan korunması gerektiğini belirtti.

Türkiye'ye yönelik iç ve dış tehditlerin sadece konvansiyonel olarak değil siber uzaydan da geldiğini hatırlatan Demirel, "Bugün elektrik santrallerinden petrol rafinerilerine kadar pek çok altyapı, doğrudan ya da dolaylı olarak siber uzaya bağlı. Başka bir deyişle, siber uzaydan gerçekleşecek saldırı neticesinde bir ülkenin tüm elektrikleri kesilebilir, petrol rafinerileri patlatılabilir, baraj kapakları açılabilir, sinyalizasyon sistemleri çalışmaz hale getirilebilir, vatandaşlara ait tüm kişisel bilgiler ele geçirilebilir, banka hesapları yok edilebilir." dedi.

Demirel, vatandaşların sağlık, adli, nüfus ve sosyal güvenlik kayıtlarının tümüne artık internet üzerinden saniyeler içinde ulaşılabildiğinin altını çizerek, kurumsal açıdan durumun daha ciddi boyutlara taşınabildiğini kaydetti.

Siber güvenlik konusunda rapor hazırlanacak



Zirve sırasında gerçekleştirilecek atölye çalışmalarında, yurt dışından gelen uzmanlarla siber güvenlik riskleri değerlendirilerek raporlar hazırlanacak.

Etkinlikte, siber güvenlik alanında Türkiye'den ve dünyadan önemli isimler konuşmacı olarak yer alacak. İspanya merkezli siber güvenlik şirketi Enigmasec CEO'su Igor Lukic ve Enigmasec Güvenlik Mühendisi Gonzalo Garcia, etkinlikte siber tehditlerle ilgili deneyimlerini aktaracak ve kritik öneme sahip bir ulaştırma sistemine saldırı demosunu izleyicilerle paylaşacak.

Countercraft eski CEO'su David Barroso, kurumların siber saldırı altındayken istihbarat önlemlerinin güçlendirilmesi ve hayata geçirilmesine dair yapacağı konuşmada, akıllı çözümler kullanarak düşmanı tanımanın mücadeleyi nasıl daha etkin hale getireceğini anlatacak.

Daha önce İngiliz Özel Kuvvetlerinde terörle mücadele ekip liderliğinin yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri Özel Kuvvetlerinde danışman ve eğitimci olarak görev yapan Austability Koruma ve Çeviklik Yönetici Direktörü Peter O’Connell da zirvede stratejik düşünme ve doğru ekip oluşturmanın siber tehditlerle mücadeledeki önemiyle ilgili sunum yapacak.