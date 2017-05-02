Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

WhatsApp 2.17.21 ile gelen Siri entegrasyonu sayesinde kullanıcılar; son WhatsApp mesajlarını Siri'ye okutabilecek. Bu özellik hali hazırda mesajlar uygulaması için zaten kullanılabiliyordu. iOS 10 ile Siri SDK'larının geliştiricilere açılmasının iOS'in gelişimi için ne kadar faydalı olacağı WhatsApp ile bir kez daha kanıtlanmış oldu.

Artık Siri'den en son mesajlarınızı okumasını isteyebilirsiniz.

Aramalar sekmesinde, Kişi Bilgileri ve Grup Bilgileri ekranlarında görsel düzenlemeler .

Güncellemelerim ekranında, birden fazla durumu bir kerede seçip yönlendirebilir veya silebilirsiniz.

128 MB büyüklüğündeki WhatsApp 2.17.21 güncellemesini App Store'dan yükleyebilirsiniz.