Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu yıl Avrupa’da ilk defa düzenlenecek olan “Visa Everywhere” yarışması, start-up’ları, yerel toplum ve seyahat deneyimleri alanlarında yenilikçi fikirlerini sunmaya davet ediyor. Türkiye’den girişimlerin de katılabileceği yarışmada büyük ödül 50 bin avro olarak belirlendi. Ödülün yanı sıra başarılı yarışmacıların Visa Developer Platform üzerinden Visa’nın API’lerine, teknoloji uzmanlarına ve mentörlerine erişerek fikirlerini daha da geliştirmek için destek alma fırsatı yakalayacağını belirten Visa Europe Türkiye Genel Müdiresi Merve Tezel “Türkiye’den çıkacak fikirlerin gücüne inanıyoruz” dedi.