Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diyarbakır'da lise öğrencisi Hilal Beyza Akol, internetten gönderilen metin ve fotoğrafların, hackerların eline geçmesini önlemek amacıyla şifreleme programı geliştirdi.Merkez Sur ilçesindeki Vali Aydın Arslan Fen Lisesi 10. sınıf öğrencisi Hilal Beyza Akol, danışman öğretmeni Mahmut Akol ile "Hackerlar peşinde, SKAŞ (Simetrik Karıştırıcı Algoritma) ile verilerin güvende" adlı proje hazırladı.

Akol'un internetten gönderilen metin ve fotoğrafların hackerların eline geçmesini önlemek amacıyla hazırladığı projesi, Malatya'da 27-30 Mart'ta düzenlenen TÜBİTAK bölge finali yarışmasında kodlama alanında birinciliği elde ederek, Ankara'da düzenlenen TÜBİTAK Ortaöğretim Araştırma Projeleri Final Yarışmasına girmeye hak kazandı.

"Veriyi şifreleyecek bir program geliştirdim"



Hilal Beyza Akol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Günümüzde internet kullanımı çok yaygın olduğu için istenmeyen kişiler verilerinize erişebilir. Herkeste bilgisayar ve cep telefonu olduğundan dolayı güvenlik sorunu oldukça artmış. Veri güvenliğini sağlamak için veriyi şifreleyecek bir program geliştirdim." ifadelerini kullandı.