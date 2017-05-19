Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galaxy S8 ile kullanıcıların karşısına çıkan Samsung, başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor. Galaxy S7 edge'in ardından yakalanan başarıyı, tekrarlamak isteyen Samsung bu yolda emin adımlarla ilerliyor.

Exynos 8895, performansı ile büyülüyor

Kullanıcıların karşısına iki farklı işlemci seçeneği ile çıkan Samsung, Amerika'daki kullanıcılarına bildiğiniz gibi yeni nesil Snapdragon 835 işlemcisini sunuyor. Diğer ülkelerde ise Teknoloji devi yine Snapdragon 835 işlemcisine yakın özelliklere sahip Exynos 8895 işlemcisi ile karşımıza çıkmakta.

Bugün, Samsung'un güçlü telefonu Geekbench testine tabi tutuldu. Bu test sonucunda bir ilke imza atan Galaxy S8, çok çekirdekli de aldığı 7101 puanı ile, şimdiye kadar alınan en yüksek puanı aldı.

Diğer verilere baktığımız da ise yeni amiral gemisi, tek çekirdekte çalışırken sergilediği performansıyla da 2121 puan aldığını görmekteyiz.

Performans ve güç tüketimi konusunda sınıfının en iyisi olduğunu kanıtlayan Exynos 8895 işlemcisi, kullanıcılara kaliteli bir deneyim sunmayı başarıyor.

Galaxy S8 Teknik Özellikleri

Ekran: 5.8 inç, 1440 x 2960 piksel, Super AMOLED, Gorilla Glass 5

İşlemci: Exynos 8895 ( 4 x 2.5 GHz Exynos M2 + 4 x 1.7 GHz Cortex-A53 )

Grafik Birimi: Mali G71

RAM: 4 GB RAM

Depolama: 64 GB GB depolama alanı, microSD destekli

Arka Kamera: 12 Megapiksel f/1.7, 26mm lens, OIS

Ön Kamera: 8 Megapiksel f/1.7, 22mm lens

Pil: 3000 mAh

İşletim Sistemi: Android 7.0 Nougat, Yenilenmiş TouchWiz

Bağlantı: 802.11 a, b, g, n, ac, Bluetooth 5, NFC, USB Type-C

Boyut ve ağırlık: 148.9 x 68.1 x 8 mm - 155 gram