Türkiye Gazetesi

Google I/O 2017 etkinliği dahilinde Google yetkilileri, sunacağı yenilikleri bir bir tanıttı. Bu yenilikler arasında en dikkat çekenlerden biri olan Android Go resmi olarak duyuruldu.



Google, her sınıftan Android kullanıcısını düşünerek önemli hamlelere imza atıyor. Bugün yapılan etkinlikte Google, giriş seviyesindeki Android modelleri için Android Go'yu gün yüzüne çıkardı.



Android Go ile giriş seviyesindeki bir telefon kullanıcıları daha iyi ve kaliteli bir akıllı telefon deneyimi yaşayacak. Böylelikle kullanıcıların karşılaştığı sorunları ortadan kaldıran Google, Android Go ile beraber giriş seviyesindeki modelleri Android O ile daha uyumlu hale gelecek.

1 GB veya daha az modelleri Android O'ya daha iyi optimize etmek için sunulacak olan Android Go, RAM ve veri kullanımını sınırlandırmanıza olanak sağlayacak.



Android Go sayesinde veri kullanımı hakkında temel bilgileri, bildirim çubuğu menüsünde kolaylıkla gözlemleyebileceksiniz. Giriş seviyesindeki akıllı telefon kullanıcıları için her türlü detayı düşünen Google, ortaya çıkan sorunları en aza indirmeyi hedefliyor.



Her türlü veri tasarrufunu kullanıcılara sunacak olan Android Go, Chorome'un veri tasarruf modunu etkin olarak hizmete sunacak. Ayırca YouTube Go adından yeni bir uygulama ile birlikte Google, Android Go yüklü cihazlara, standart YouTube uygulamasına nazaran daha az veri kullanımına yardımcı olacak.

Bu uygulama ile kullanıcılar YouTube'da video izlemeden önce o videoyu ön izleyebilecekler. Böylelikle ekstra bir veri tasarrufu yapacak kullanıcıların yüzü oldukça gülecektir.

Bunların dışında Android Go sürümü ile birlikte diğer uygulamalarda veri tasarrufu yönünden kullanıcılara özel olarak tasarlanan uygulamalarda, Play Store üzerinden de görüldüğünü de belirtelim.



shiftdelete.net'in haberine göre Android Go yüklü cihazlar, 2018 yılında satışa çıkarılacağı açıkladı. Bu telefonlar özellikle veri tasarrufu ile ön plana çıkacak. Bakalım bu cihazlar başarılı olabilecekler mi? Büyük bir merak konusu.