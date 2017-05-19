Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bloomberg'in ünlü Apple yazarı Mark Gurman'ın raporuna göre, Apple, WWDC17'de üç MacBook modeli tanıtacak. Gurman'a göre şirket, Intel'in en yeni Kaby Lake işlemcisine sahip MacBook Pro'yu tanıtacak. Apple, daha hızlı bir Intel çipine sahip 12 inçlik MacBook'un yeni bir versiyonu üzerinde de çalışıyor. Şirket ayrıca 13 inç MacBook Air'i yeni bir işlemci ile güncellemeyi düşünüyor.

MACBOOK'LARA İŞLEMCİ DOPİNGİ!

Bu modellerde işlemci dışında herhangi bir donanımsal yenilik olmayacak. Donanım açısından büyük değişiklikler yapılmasa da Apple'ın yeni MacBook Pro'lar ile ilgili eleştirileri dikkate alarak dizüstü bilgisayarlarını Intel'in en yeni işlemcileri ile güçlendireceğini görmek güzel.

Apple, 2015 yılından beri güncellemediği MacBook Air'in daha güçlü yeni versiyonunu da WWDC17'de tanıtabilir. Böylece düşük fiyatlı ama güçlü bir dizüstü bilgisayar ile rekabete devam edebilir. WWDC17, 5-9 Haziran tarihleri arasında McEnery Kongre Merkezi'nde düzenlecek. Shift deletenin haberine göre Etkinlikte iOS, watchOS, macOS ve tvOS'un yeni güncellemeleri de tanıtılacak.