Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sabancı Üniversitesince tasarlanan x ışını algılayıcısı XRD, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan dünya yörüngesine bırakıldı. Sabancı Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, üniversitenin Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emrah Kalemci önderliğinde tasarlanan x ışını algılayıcısı XRD Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan 26 Mayıs'ta Türkiye saati ile 15.15'te dünya yörüngesine yerleştirildi.

Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Yüksek Enerji Astrofiziği Algılayıcı Laboratuvarında tasarlanan XRD'nin devre çizimi, yazılım ve testleri ise üzerinde bulunduğu BeEagleSat uydusunun üretildiği İstanbul Teknik Üniversitesi Uzay Sistemleri Tasarım ve Test Laboratuvarında (USTTL) yapıldı.

Sabancı Üniversitesi İç Projesi ve TÜBİTAK 1001 fon desteğiyle gerçekleştirilen projenin yönetiminde öğrenciler Erdem Baş, Deniz Aksulu, Şevket Uludağ, Eray Akyol, Ertan Ümit ile Doç. Dr. Emrah Kalemci ve Doç. Dr. Ayhan Bozkurt yer aldı.

TOPLADIĞI VERİLERİ DÜNYAYA GÖNDERECEK

XRD, 10 x 10 santimetre boyutunda bir elektronik devre üzerine yerleştirilmiş x ışını algılayıcısı olarak kullanan bir sistem ve çeşitli yörünge yüksekliklerinde yüksek enerjili x ışın arka alanını ölçecek. Sistem 2 günde bir 30 dakika boyunca çalışıp veri toplayacak ve bu verileri dünyaya gönderecek.