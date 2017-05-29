Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Android telefonlarda ortaya çıkan yeni bir virüs, diğer zararlıların aksine kolayca aktif hale geliyor; bunun için de uygulamayı telefona indirmek yeterli geliyor. Yani ne uygulamayı çalıştırmaya ne de başka bir şey yapmaya gerek yok. Sadece telefona indiriliyor ve iş işten geçiyor. Cloak and Dagger yöntemiyle saldıran zararlının en önemli özelliği sessizce işini görmesi.

Hürriyet'te yer alan habere göre; ilk olarak California Üniversitesi araştırmacılarınca tespit edilen zararlı yazılım, Google Play Store'da sıradan bir uygulama görüntüsüyle dikkat çekiyor. Ardından uygulama indirildikten sonra Facebook'un sohbet uygulamasının da kullandığı SYSTEM_ALERT_WINDOW iznini alan zararlı bu şekilde telefondaki şifrelerinizi ve diğer önemli bilgilerini çalıyor.

Google'ın güvenlik bariyerlerini aştığı için Google Play Store'da tehlikesiz gibi görünen zararlı Google'ın en yeni Android sürümünde etkisiz. Yani Android 7.1.2 güncellemesi yüklü telefonlarda bu zararlı aktif hale gelemiyor. Ancak telefonların ağırlıklı bir kısmı bu sürümü kullanmadığından tehlike daha büyük.