Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sosyal medya devinden yapılan açıklamaya göre, Twitter'ın yeni özelliğini kullanabilmek için kullanıcıların ilk önce "Herkesten Mesaj Al" ayarını etkinleştirmesi gerekiyor.



Daha sonrasında takip edilmeyen kişilerden gelen mesajlar, "Mesajlar" sekmesinde "İstek" olarak görünüyor. Bununla birlikte, takip edilmeyen kişiler tarafından eklenilen yeni grup sohbetleri de "İstek" olarak kullanıcıların karşısına çıkıyor.

Twitter kullanıcıları sohbete girdiğinde takip edilmeyen kişilerden gelen mesajlar için mesaj için "Sil" veya "Kabul Et" seçeneklerinden birini belirlemesi isteniyor.

Mesajı kabul etmek, bu kişi ile etkileşim kurulmasına olanak tanıyor ve mesaj, kullanıcının gelen kutusuna taşınıyor.

Takip edilmeyen kullanıcıların, isteklerini kabul edene kadar kişilerin mesajı gördüğünü bilmiyor. Silinen mesaj ise gelen kutusundan kaldırılıyor.



