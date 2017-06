Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İnsanoğlu evrenin sırlarını çözmek için sınırları zorluyor. Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), 2018’de Solar Probe Plus adlı aracını Güneş’in yörüngesine gönderecek. Yeni misyonun adı ise; Güneş’e Dokunma... Ağustos 2018’de fırlatılması beklenen Solar Probe Plus, Güneş’in yüzeyinden yaklaşık 6,4 milyon kilometre uzaklıkta yörüngeye oturacağını ifade eden yetkililer, “Amacımız, Güneş’in atmosferi olarak da bilinen taç küreyi (korana) incelemek ve yıldızlarla ilgili merak edilen sorulara cevap aramak” dedi. Güneş’in atmosferine dalacak ilk uzay aracı özelliğini taşıyacak olan Solar Probe Plus, bugüne kadar hiçbir vasıtanın karşılaşmadığı yüksek sıcaklık ve radyasyona maruz kalacak. Ayrıca; Güneş’e en yakın olduğu sırada saatte 724 bin kilometrelik hıza ulaşarak hız rekoru kıracak. Solar Probe Plus’ın 2025’e kadar 24 kez Güneş’e dalış yapması planlanıyor.



Japonya’dan GPS atağı

Öte yandan Japonya, sürücülerin, insansız hava aracı operatörlerinin ve diğer kullanıcıların konum hatalarını azaltmak için kendi Küresel Konumlama Sistemini (GPS) kuruyor. Japon GPS’i Michibiki’nin parçasını oluşturacak uyduyu taşıyan roket ülkenin güneyindeki Tanegashima Uzay Merkezinden başarıyla fırlatıldı. Hâlihazırda ABD’nin GPS’ini kullanan Japonya, Michibiki’nin ilk parçasını oluşturan uyduyu 2010’da fırlatmıştı. Sistemin tamamlanması hedefiyle gelecek bahara kadar iki uydu daha gönderilecek.