Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Önce Ayarlar>Genel>Erişim`e girip Büyüteç özelliğini aktif hale getirin. Ardından Home butonuna herhangi bir zamanda üç kere peş peşe basmanız halinde büyüteç açılacak ve objeleri, yazıları yakından inceleyebileceksiniz.

Telefonunuzla fotoğraf çekmek istediğinde bunun için kulaklığınızdaki ses açma kapama tuşlarını kullanmanız yeterli.

Bunun dışında kamera modundayken iPhone'un ses açma kapama butonlarıyla da fotoğraf makinesi kullanır gibi fotoğraf çekebilirsiniz.

Emoji klavyeyi ayarlanıza ekleyin. Bunun için Ayarlar>Genel> Klayve>Emoji klavye ekle yolunu kullanabilirsiniz.

"CAPS LOCK" özelliğinden faydalanmak için Shift yani klavyenin sol kısmında yer alan yukarı ok butonuna çift tıklamanız yeterli.

Gönderilen mesajın okunup okunmadığını öğrenmek için iMessage uygulamasını kullanabilirsiniz. Kullanmak için "Okundu Mesajları Gönder" seçeneğini seçmek yeterli.

İnternette gördüğünüz bir resmi kaydetmek için parmağınızı resmin üzerinde basılı tutun ve fotoğrafı kaydedin.

Gelen bildirimleri görmek için flaş ışığını kullanabilirsiniz. Örneğin arama geldiğinizde flaşınız yanıp sönebilir. Ayarlar menüsü içinde ilgili ayarı bulabilirsiniz. (Settings>Accessibility)

Mesajlaşmalarınızın saatini anbean takip etmek mümkün. Bunun için mesajların üzerine parmağını dokundurarak sola doğru kaydırın. Zaman dilimlerini sağ bölümde göreceksiniz.

%100 etkili olduğunu söylemek mümkün olmasa da, uzmanlar uçak modunda olan iPhone'ların daha hızlı şarj olduğu konusunda hem fikir.

iPhone'da herhangi bir bölümde yazı yazarken iPhone'u sağa sola sallarsanız karşınıza üç seçenek çıkacak.

Geri Al butonuna tıklarsanız yazdıklarınızı silebilirsiniz.

iOS 7 ile birlikte iPhone'ların en büyük eksikliklerinden biri de tarih oldu. Artık istemediğiniz kişilerin telefonlarını kara listeye atabiliyor, bu kişilerden arama almıyorsunuz. Bunun için Ayarlar>Telefon>Engellenenler kısmına girmeniz yeterli.

iOS 7'den önceki sürümler, uygulama bazında veri kısıtlaması olmadığı için sık sık eleştiriliyordu. Yeni işletim sistemiyle beraber istenmeyen uygulamaların veri çekmesi engellenebiliyor.

Örneğin sadece Foursquare uygulamasının veri kullanması kısıtlanabiliyor.

iOS 7'den önce Wi-Fi veya Bluetooth açmak için birkaç sayfa gezerek ayarlar uygulamasına girmek gerekiyordu.

Ancak yeni işletim sistemiyle söz konusu işlemi aşağıda yukarıya doğru bir dokunma hamlesi yetiyor.

Açılan menüde Wi-Fi, uçak modu ve Bluetooth'un yanı sıra kamera, fener ve hesap makinesi gibi özelliklere ulaşılabiliyor.

Touch ID, telefona parola girmeden, tek dokunuşla telefonu açan bir güvenlik teknolojisi... Önce parmak izinizi tanıtıyorsunuz; ardından sadece kendi parmağınızla açılabilen bir telefon haline geliyor iPhone. Peki parmak izi dışında telefonu burnunuzla da açabileceğinizi biliyor muydunuz?

ABD'de yaşayan bir genç Touch ID'ye burnunu kaydetti! Böylece iPhone'ların sadece parmak izi değil burun iziyle açılabileceğini de keşfetmiş oldu. Belki Apple yetkililerinin bile bilmediği bu özelliği, genç adam buldu.