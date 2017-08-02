Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Neredeyse 10 yaşında olan Bitcoin’in tüm madenciler tarafından indirilmesi zorunlu olan blok değeri 150 GB’ın üzerine çıktı ve yapılan her Bitcoin işlemi bu bloğa eklendiği için sürekli güncellenmesi gerekiyordu. Bu büyük dosya boyutu içinde transfer işlemlerinin tamamlanması için 10-20 dakikalık gecikmeler yaşanmaya başladı.

Uzmanlar, eğer bölünme gerçekleşmemesi durumunda, yakın gelecekte Bitcoin ile alışveriş yapmak veya para trasanferi yapmanın, saatlerce beklemelere yol açacak onay sürecini gerektireceği görüşünde.

DEĞİŞİKLİK, PİYASA DEĞERİNDE YÜZDE 6'LIK DÜŞÜŞE NEDEN OLDU

Bu nedenle Bitcoin, yeni düzenlemeyle birlikte, Segwit2x ismi verilen teknolojiyle 1 Megabayt olan blok boyutunu 2 Megabayte’a çıkarmış olacak. Tüm Bitcoin sahipleri ise sahip oldukları Bitcoinleri dijital cüzdanlarına aktardıklarında, bu Bitcoin’ler Bitcoin Cash ile değiştirilecek. Kağıt cüzdanlarda Bitcoin saklayanlar ise bir kayıp yaşamayacaklar. Ancak yine de sosyal medyada ayrılmanın duyurulması nedeniyle yaşanan ilk panikle, Bitcoin’in piyasa değerinde %6’lık bir düşüş gözlendi.

Yeni Bitcoin Cash biriminin nasıl kullanılacağına ve nasıl değişim yapılacağına dair daha detaylı açıklamaların, önümzüdeki saatlerde yapılması bekleniyor.