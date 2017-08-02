Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz hafta Elon Musk'ın Mark Zuckerberg'ün yapay zeka konusunda bilgisinin kıt olduğunu açıklamasının ardından yaşananlar oldukça ilginç. Zira Facebook'un üzerinde uzun süredir çalıştığı bir yapay zeka programı tamamen kapatıldı.

İngilizce yeterli değil!

Kapatılma sebebi ise işi oldukça ilginç bir hale getiren unsur oldu. Çünkü yapay zeka programı geçtiğimiz hafta kendi dilini oluşturdu ve İngilizce'nin iletişim kurmak için yeteri kadar efektif olmadığını belirtti. Bunun ardından da kendi ürettiği kod kelimelerle iletişim kurmaya başladığı anda programın başında yer alan kişilerin aldığı kararla program tamamen iptal edildi ve yapay zeka çevrimdışı hale getirildi. Teknoloji dünyasının en önemli isimlerinden Steve Wozniak, Elon Musk, Bill Gates ve yaptığı çalışmalarla insanlığı gerçek anlamda aydınlatan Stephen Hawking'in yapay zeka programlarına çok dikkatli yaklaşılması gerektiğini düşündüğü biliniyor. Bu konuda aksini iddia eden tek kişi Mark Zuckerberg'dü ama yaşanan son olayların ışığında kararını değiştirmiş olabilir.