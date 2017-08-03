Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Apple geçmişi eskiye dayanan bir şirket olmasına rağmen, son 10 yıla kadar ofis bilgisayarları dışında çok yaygın kullanımı olan bir marka değildi ve sürekli Microsoft’un gölgesinde kalmıştı. Ancak şirket akıllı telefonların ilk çıktığı dönemde öyle bir pozisyon aldı ki o ısırık alınmış elma logosu birdenbire parladı. Başına i harfi konulmuş yeni yeni ürünler mantar gibi çıkmaya ve peynir ekmek gibi satmaya başladı. Apple o andan itibaren adeta bir futbol yıldızı, bir pop müzik sanatçısı, bir beyazperde starı gibi hayranlar, taraftarlar, hatta aşıklar oluşturan bir marka oldu. Artık insanlar yeni bir iPhone modelinin tanıtılmasını dört gözle bekler haldeler. Teknoloji tutkunu iPhone kullanıcılarını sevindirecek haberler ise yavaş yavaş basına ve internete sızmaya başladı. Peki iPhone 8 ne zaman çıkacak, yeni özellikleri neler olacak ve daha da önemlisi, fiyatı kaç para olacak? İşte akıllı telefon aleminin yeni prensi iPhone 8 hakkında bazı bilgiler.

iPhone 8’in Fiyatı Ne Kadar?

iPhone’un sekizinci nesil akıllı telefonu olacak iPhone 8 aynı zamanda iPhone’un onuncu yılında kullanıcılara verdiği bir hediye olarak konumlandırılacak. Bu da şimdiye kadar yaptığı her tanıtımda ve piyasaya sürdüğü her yeni üründe hayranlık ve şaşkınlık uyandıran firmanın üzerinde büyük beklentiler oluşturuyor. Tabii ki henüz piyasalara kesin bir fiyat listesi sızmış değil, ama hem eski modellerin ilk çıkış fiyatları ile hem de rakip ürünlerle karşılaştırıldığında dolar bazında büyük farklar olması beklenmiyor.

Bir teknoloji ürününün ötesinde, bir arzu nesnesi olarak da konumlandırılan iPhone, öncelikle 8 rakamına çıktığında muhtemelen markanın pek çok hayranı geceden mağazaların önünde yatarak ve rekor uzunlukta kuyruklar oluşturarak 4-5-6-7 rakamlı telefonlarını değiştirmek isteyeceklerdir. Bu da ilk haftalarda hem ürün tedariği sıkıntısı, hem de buna bağlı ikincil piyasalarda fiyat yüksekliği gibi geçici sorunlar oluşturabilir. Çünkü yeni bir nesil çıktığında bırakın diğer markaların ürünlerini, eski iPhone’lar bile demode oluyorlar. Döviz bazında fiyatlandırıldıkları ve döviz de şu ara yüksek seyrettiği için teknoloji ürünlerinin fiyatlarının tavan yaptığı bir süreçteyken, hem büyük bir teknoloji hem de bir prestij göstergesi olan iPhone 8 için kullanıcılar bazı fedakarlıklarda bulunmak zorunda kalacaklar mı? Aslında akıllı ve sabırlı davranılarak daha uygun ödeme koşulları bulunabilir; ayrıca indirim kuponu gibi sanal paraları kullanarak da uygun fiyatlarla yeni bir iPhone sahibi olunabilir.

Öte yandan iPhone 8 fiyatları, 32GB, 64GB, 128GB ve 256GB şeklinde ifade edilen kapasite büyüklüklerine göre de değişiklik gösterecektir.

Piyasaya Ne Zaman Çıkıyor?

İşte burası spekülasyona açık. Çünkü Apple’dan su sızıyor, bilgi sızmıyor. Dolayısıyla bir takım tahminlerde bulunmak mümkün. Mesela iPhone’un resmi olmayan bir gelenek olarak yeni sezonlarda tanıtım yapmayı tercih ettiğini biliyoruz. İnsanların artık yaz tatili havasından çıkıp tekrar hayata odaklanmaya başladıklarını düşünecek olursak yaz sonu firma için oldukça mantıklı bir tarih denebilir. Yazın pek çok kişi tatil yörelerinde olduğundan olası bir lansman yeterli kişiye ulaşamayabilir. Dolayısıyla yazı sonbahara bağlayan tarihler uygun görülüyor. Bu tarihin en yakını da Eylül ayına denk geliyor. Geçtiğimiz yıl 7 Eylül’de yapılan tanıtım çalışmaları baz alınırsa, bu yıl da (iPhone 8’in 8 rakamından esinlenerek) 8 Eylül tarihinde bir tanıtım programı gerçekleştirilmesini bekleyebiliriz. Yani ürünün piyasaya çıkış tarihi de bu tanıtım sürecinde belirlenecektir; ama en az 100.000.000 (evet yazıyla yüz milyon) kişinin alması beklenen bir ürünün satışa çıkma tarihini profesyoneller kılı kırk yararak belirleyeceklerdir, orası kesin.

Bizi Hangi Değişiklikler Bekliyor?

Apple’ın radikal bir değişim olarak OLED ekranlı katlanılabilir bir telefon tasarlamış olabileceği yayılan dedikodular arasında. iPhone 8 ve iPhone 8 Plus’ın yanında değişik bir iPhone 8 modeli çıkması da olası görünüyor. Ayrıca katlanabilir ekran teknolojisi sunulduğu takdirde, şimdiye kadarki en büyük ekran boyutu olan iPhone 7 Plus’tan daha büyük bir ekran ile de karşımıza çıkabilir.

Akıllı telefon piyasasında Apple’ın en büyük rakibinin Samsung olduğu da gün gibi ortada. Rekabet kalite doğurur felsefesi bu alanda da çalışıyor. Ekran çözünürlüğünde Samsung’un asla ulaşamayacağı bir kalite için kolları sıvayan Apple’ın bu yeni ürününde 2560×1440 olan Quad HD’den daha yüksek bir çözünürlüğe sahip olacağı gelen bilgiler arasında. Son ürün iPhone 7 ile kıyaslandığında -ki iPhone 7’nin ekran kalitesi de üst düzey bir seviyedeyken- çok daha üstün bir görüntü kalitesi kullanıcıların deneyimine sunulacak.

Ayrıca bütün akıllı telefonların en büyük donanım sorunlarından birisi olan batarya konusunda iPhone 8 iddialı olacak gibi görünüyor. Markanın son akıllı telefon ürünü olan iPhone 7 Plus’ın 2900 mAh enerji kapasitesi vardı. Bazı yetkililerin röportajları ve açıklamalarından çıkarılan sonuçlara göre, iPhone aynı boyutta bir bataryada daha fazla enerji depolamak için de, yeni yazılımlar geliştirmek için olduğu kadar özen göstermiş. Bu yönden en az 3000 mAh bir enerji kapasitesi beklenirken fazlasının bile mümkün olabileceği düşünülüyor. Bu da telefonun prestij ve estetik yönündeki artılarına bir de pratik avantaj ekliyor. Tam olarak nasıl bir bataryanın bizleri beklediği de ürün tanıtımına kadar spekülasyonlara açık kalacak konulardan bir tanesi.

3 Boyutlu Yüz Tarama Teknolojisi

OLED ekran teknolojisinin kullanılacağı yeni akıllı telefonda, parmak izi tarayıcısı ve 3 boyutlu yüz tarayıcısı özellikleri de bekleniyor. Bunu en son Steven Troughton-Smith bir tweet ile paylaştı. Troughton-Smith ünlü bir Apple jailbreak programcısı ve tersine mühendislik dahisi. Sosyal medyadaki son paylaşımında Aralık ayında çıkması beklenen yeni HomePod ürünüyle ilgili tanıtımın satın aralarında iPhone 8 tasarımı ve yüz tarama teknolojisinin detaylarının bulunduğunu belirten Troughton-Smith, yeni iPhone'un çıkmasına ramak kaldığını belirtti.

Yine daha önceki iPhone lansmanları öncesinde çok başarılı tahminlerde bulunmuş olan Slashleaks'e göre ise iPhone 8 yüksek ihtimalle ince çerçeveli bir tasarımla sunulacak. Ancak bu çok ince ve göz zevkini asla bozmayan bir çerçeve tasarımı olacak. Samsung’un çerçeveleri kaldırarak ekranı genişletme hamlelerine iPhone 8’in nasıl cevap vereceği merak konusu.

Son bir dedikodu ise "Kablosuz Şarj" özelliği hakkında. Slashleaks'e göre yeni iPhone 8 kablo gerektirmeyen bir şarj fasilitesi ile birlikte çıkarsa şaşırmamamız gerekiyor. Öte yandan orijinal aksesuar satışından yüksek rakamlı karlar elde eden Apple'ın, kablo satışı olmazsa şirket karlarının düşeceği hissiyatına kapılabilecek hissedarlarını kaygılandırmamak için kablosuz şarj özelliğini sonraki modellere bırakabileceği de kulislerde konuşulan dedikodular arasında.

Sonuçta yeni iPhone 8 hakkında sızan bilgiler ve bazı söylentilerin ne derecede doğruyu yansıttığını ürünün tanıtım anına kadar bilemeyecek olsak da, iPhone tutkunları sabırsızlıkla yeni haberler bekliyor. Özellikleri ne kadar gelişmiş veya yerinde saymış olursa olsun, satışların tavan yapacağı beklentisi borsa tarafından satın alınmış durumda. Türk tüketicisi açısından konuya bakacak olursak da, fiyatlarının Türk Lirası cinsinden mütevazi olacağını söyleyemeyiz, fakat mesela indirim kodu gibi dönem dönem siteye veya ürüne özel ücretsiz olarak dağıtılan dijital kodları kullanarak bir iPhone 8’e hesaplı yoldan kavuşmak mümkün olabilir.

Kaynak: www.indirimkodu.com