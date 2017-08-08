Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ödüllü bir fotoğraf çektiniz, ama bir de bakıyorsunuz ki ertesi gün sosyal medyada. Ya da ses getiren bir habere imza attınız. Haberiniz rakip gazete tarafından hiçbir bedel ödenmeden kopyalanmış. Aynı şekilde Twitter ve Facebook üzerinden hakarete uğradığınızı düşünün. Ya da trafikte emniyet şeridinden giden araçları görüyorsunuz ama elinizden bir şey gelmiyor. Tabii araçtan inip kavga edecek değilseniz. Peki bu durumda ne yapmak gerekiyor? İki Türk girişimcisi Hasan Kurtuluş ve Kadir Kurtuluş tarafından geliştirilen Copyrobo telif veya patent korumasına ihtiyaç duyulan belgelerinizi Blockchain Zaman Damgası ve Nitelikli Zaman Damgası ile işaretleyerek koruma altına alıyor. Ayrıca suç unsuru taşıyan paylaşım ve uygulamaları 60 saniye içerisinde delillendirmenizi sağlıyor. Copyrobo ile yapılan işlemler ise 28 AB ülkesinde ve 5070 sayılı kanun kapsamında Türkiye’deki mahkemelerce kanıt olarak kabul ediliyor. Bir kanıt oluşturmanın bedeli ise 1 dolar. Copyrobo’nun kurucularından Kadir Kurtuluş yapılan tüm işlemlerin aynı zamanda TÜBİTAK’ta kayıt altına alındığını belirterek, “Sanatçılardan karikatüristlere, tasarımcılardan animatörlere, yazılımcılardan şirketlere kadar dünya genelinde 3 bine yakın müşteriye hizmet veriyoruz. Telif haklarını koruma altına alıyoruz. Onlara mahkemede kullanacakları kanıt üretiyoruz. Mesela çektiğiniz bir kamera görüntüsünü Copyrobo üzerinden Youtube’a aktarırsanız bunu kullanmak isteyen kişi hangi tarihte, hangi saatte, kim tarafından tescillendiğini anında görüyor. Böylece o ürünü satılabilir hâle getiriyoruz. Bir anlamda notere gitmiş gibi oluyorsunuz” diye konuştu. Uygulama sayesinde sorunların daha mahkemeye gitmeden çözüldüğünü anlatan Kurtuluş şunları söyledi: Bir bilboard vardı, ters asmışlardı. Fotoğraf çekerek o saatte, o tarihte bilboardın ters şekilde durduğunu ispatladık. Firmaya gönderdiğimizde anında düzeltildi. İhtara bile gerek kalmadı. Aynı şekilde ünlü bir şahsın fotoları bir firma tarafından izinsiz kullanılmıştı. Hemen kaldırdılar. Benzer bir olay Twitter’da da yaşandı. Biz belgelendirince Twitter kullanıcısı hakaret içerikli paylaşımı kaldırmak zorunda kaldı.

ÇAKAR LAMBA KULLANAN YANDI

Şu anda İçişleri Bakanlığıyla görüşme hâlinde olduklarını dile getiren Kurtuluş, “Uygulamanın trafikte de kullanılabilmesi için görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü ile bir görüşme yaptık. Yakın bir zamanda sonuçlanacağını düşünüyorum. Trafik ihlallerini delillendireceğiz. Yanlış park edilmiş bir araç, çakar lamba kullanan araçlar Copyrobo ile itiraz edilemeyecek şekilde dellindirilebilecek” diye konuştu. Copyrobo ile gazetelerin de haberlerini koruma altına alabileceğini vurgulayan Kurtuluş, talep olması hâlinde hizmeti vermeye hazır olduklarını söyledi.

Dünyanın tapu kütüğü olmak istiyoruz

Blockchain üzerinden de delillendirme işlemleri yaptıklarını anlatan Kadir Kurtuluş, “Copyrobo olarak elektronik servis hizmet sağlayıcılarla anlaştık. Çoklu ülkelerde tespit yapan bir sistem ortaya koyduk. Cepten tek tıkla tüm dünyada eserlerinizi delillendirdiğimiz bir sistem kurduk. Blockchain ile bu sistemi daha da genişlettik. Şu an bitcoin’in kabul edildiği Japonya, Hindistan, Güney Kore, Kanada, ABD, İngiltere ve Avustralya’da geçerli deliller üretiyoruz. Dünyanın diğer ülkelerinde de elektronik hizmet firmalarıyla da görüşme hâlindeyiz. Biz Copyrobo olarak dünyanın telif hakları alanındaki tapu kütüğü olmayı hedefliyoruz. Smart kontratlarla ilgili bir yapı oluşturuyoruz” dedi. Aynı zamanda blockchain üzerinde araştırma yapan Avrasya Blockchain ve Dijital Para Araştırmaları Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığını da yürüten Kurtuluş, “Blockchain’in Türkiye için önemli olduğunu düşünüyorum. Bu alanda araştırma yapmak ve farkındalığı artırmak için mart ayında dernek kurduk. IT şirketleri ve bankalarla görüşme hâlindeyiz. Blockchain ile mevzuat çalışmaları yapalım ve dünyada geri kalmayalım istiyoruz” diye konuştu.