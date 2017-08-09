Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birkaç söylentinin ardından Samsung, düşmeye, suya ve tozlara dayanıklı olan Galaxy S8 Active telefonunu resmi olarak duyurdu. Telefonda şok, yıpranma, eğilme veya bükülmeye karşı korumak için metal bir çerçeve ve tampon var.

Galaxy S8 serisine benzer şekilde, 18.5: 9 en / boy oranı, 5.8-inç Quad HD Super AMOLED ekran, 4000 mAh batarya, parmak izi ve iris tarayıcıları telefonun özellikleri arasında yer alıyor.

Galaxy S8 Active özellikleri

5,8 inç Quad HD+ (2960 × 1440 piksel) 570ppi'ye sahip Süper AMOLED ekran, Corning Gorilla Glass 5 koruması

Adreno 540 GPU'lu sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon 835 Mobil Platform

4GB LPDDR4 RAM, 64GB depolama alanı (UFS 2.1), microSD ile genişletilebilir bellek

Android Nougat

12MP çift piksel arka kamera, LED Flash, f / 1.7 diyafram, 1 / 2.55 "sensör boyutu, OIS, 1.4μm piksel boyutu

F/1.7 diyafram, 1 / 3.6 "sensör boyutu, 1.22μm piksel boyutu, 80 derece geniş açılı lens ile 8MP otomatik netlemeli ön kamera

Sensörler - Hız Ölçer, Barometre, Parmak İzi Sensörü, Cayro Sensör, Jeomanyetik Sensör, Salınım Hızı Sensörü, Nabız Sensörü, Yakınlık Sensörü, RGB Işık Sensörü, İris Sensörü, Basınç Sensörü

Suya ve toza dayanıklı (IP68) + MIL-STD-810G

Boyutlar: 152.14x 74.9 x 9.9 mm; Ağırlık: 207g

4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac (2.4 / 5GHz), VHT80 MU-MIMO, Bluetooth v 5.0 (LE'ye kadar 2Mbps), GLONASS, USB 3.1, NFC, MST ile GPS

Hızlı şarj ile 4000 mAh batarya