Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyanın en çok kullanılan sosyal paylaşım platformu Facebook, 2014 yılında devreye aldığı grup özelliği kaldırıyor. Platformun kullanıcılarını topluluk halinde bir araya gelmesini ve etkileşmesini sağlayan bu özellik, 1 Eylül itibari ile kullanıma kapatılacak.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, uygulamayı kapatma kararı alan sosyal medya devi, grup üyelerine ve yöneticilerine neden böyle bir karar aldıkları yönünde bilgilendirme açıklamasında da bulundu. Söz konusu karara ilişkin Facebook’un yaptığı açıklama şu şekilde;

"Grup ekibi genel grupların deneyimini iyileştirmek için ek araçlar üzerinde çalışıyor. Ana Facebook uygulamasına yatırım yaparak toplum için daha fazlasını yapabileceğimizi gördük"



Facebook’un ana uygulaması ve facebook.com’a yatırımlarını yönlendireceğini belirten şirket, grup özelliğini kullanan kullanıcılarına grup sayfalarına ana sayfa üzerinde yine ulaşma imkanı tanıyacak.