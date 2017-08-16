Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Platformuna eklediği birbirinden güzel filtreler ile dikkat çeken Snapchat, Instagram hikayelerin gelmesinin ardından büyük kan kaybetmişti. Özellikle de ünlülerin Instagram Hikayeler'i daha aktif kullanması, Snapchat'e indirilen en büyük darbe olmuştu.

Snapchat şimdi kaybettiği popülaritesini Pokemon ile geri kazanmaya çalışıyor. Geçtiğimiz yıl Pokemon GO oyunu ile Nintendo konsollarından mobil platforma sıçrayan Pokemon furyasına, şimdi de Snapchat eklendi. Bir süredir Japonya'da test edilen Pikachu filtresi an itibari ile tüm dünyada kullanılabiliyor.

Suratınıza Pikachu beneği ve kulakları ekleyen filtreye; Pikachu, elektrik saldırısı ile eşlik ediyor.