Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Qualcomm'u bünyesine katmak için girişimlerini hızlandıran Broadcom'un yaptığı 103 milyar dolarlık teklif geri çevrildi.

Şirkete yakın kaynaklara dayandırılan haberlere göre, hisse başına 70 dolara denk gelen bu teklif hissedarlar ile yapılan toplantıda kabul görmedi.

Broadcomm’un fiyat artışına giderek önümüzdeki günlerde yeni bir tekfil yapması bekleniyor.