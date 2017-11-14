Qualcomm'u bünyesine katmak için girişimlerini hızlandıran Broadcom'un yaptığı 103 milyar dolarlık teklif geri çevrildi.
Şirkete yakın kaynaklara dayandırılan haberlere göre, hisse başına 70 dolara denk gelen bu teklif hissedarlar ile yapılan toplantıda kabul görmedi.
Broadcomm’un fiyat artışına giderek önümüzdeki günlerde yeni bir tekfil yapması bekleniyor.
103 milyar dolarlık teklifi reddettiler!
14.11.2017 - 05:07 | Son Güncelleme: 14.11.2017 - 05:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sahip olduğu patentler ile akıllı telefon sektörüne adeta yön veren Qualcomm, firmasını, teknoloji dünyasının en pahalı tekliflerinden birisine ret cevabı verdi.
Qualcomm'u bünyesine katmak için girişimlerini hızlandıran Broadcom'un yaptığı 103 milyar dolarlık teklif geri çevrildi.
Etiketler : qualcomm,
519349 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/teknoloji/519349.aspx
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